Торино – Болонья: прогноз на матч 3 мая 2024, Серия А
Дата матча: 3 мая 2024 года
Место проведения: стадион Стадио Олимпико ди Торино, Турин
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Торино:
- Последние результаты не блестящие: 4 матча без победы.
- В последних 5 матчах забили 3 гола, а пропустили 5.
- Дома Торино сильна: 11 из 13 последних матчей не проиграли.
Болонья:
- Неплохие результаты: 6 матчей без поражения.
- Забивают стабильно: в последних 5 матчах – 7 голов.
- Пропускают мало: всего 2 гола в последних 5 матчах.
Прогноз:
С учётом представленных данных и статистики личных встреч, вероятность победы Торино или ничьи выглядит высокой. Однако, учитывая стабильность в атаке Болоньи и их неплохие результаты, можно предположить, что они смогут забить хотя бы один гол.
Рекомендация по тоталу хозяев:
Торино в последних матчах забивает в среднем 0.60 гола за игру, а Болонья пропускает в среднем 0.40 гола за игру. С учётом этого, тотал хозяев больше 0.5 голов выглядит перспективным.
Коэффициенты:
- Тотал больше 0.5 голов у Торино: 1.5
Так что, если делать ставку, рекомендуется обратить внимание на этот вариант.
Где смотреть матч Торино – Болонья
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- Дата проведения
- 3 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»