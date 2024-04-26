Торино – Болонья: прогноз на матч 3 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 3 мая 2024 года

Место проведения: стадион Стадио Олимпико ди Торино, Турин

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Торино:

  • Последние результаты не блестящие: 4 матча без победы.
  • В последних 5 матчах забили 3 гола, а пропустили 5.
  • Дома Торино сильна: 11 из 13 последних матчей не проиграли.

Болонья:

  • Неплохие результаты: 6 матчей без поражения.
  • Забивают стабильно: в последних 5 матчах – 7 голов.
  • Пропускают мало: всего 2 гола в последних 5 матчах.

Прогноз:

С учётом представленных данных и статистики личных встреч, вероятность победы Торино или ничьи выглядит высокой. Однако, учитывая стабильность в атаке Болоньи и их неплохие результаты, можно предположить, что они смогут забить хотя бы один гол.

Рекомендация по тоталу хозяев:

Торино в последних матчах забивает в среднем 0.60 гола за игру, а Болонья пропускает в среднем 0.40 гола за игру. С учётом этого, тотал хозяев больше 0.5 голов выглядит перспективным.

Коэффициенты:

  • Тотал больше 0.5 голов у Торино: 1.5

Так что, если делать ставку, рекомендуется обратить внимание на этот вариант.

Где смотреть матч Торино – Болонья

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Торино – Болонья
Дата проведения
3 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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