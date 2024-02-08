ЦСКА – Зенит: прогноз на матч 2 мая 2024, Фонбет Кубок России

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Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: ВЭБ-Арена, Москва

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Прежде всего, разберёмся с текущей формой команд и результатами их последних матчей:

ЦСКА:

  • В последних 5 матчах забил 7 голов, но пропустил 8.
  • Победил в последней игре с Балтикой 2:0.
  • Не проигрывал в 5 из 7 последних домашних матчей.

Зенит:

  • В последних 5 матчах забил 3 гола, пропустил 4.
  • Не проигрывал в 3 последних играх Кубка.
  • В предыдущей игре сыграл вничью со Спартаком 0:0.

Теперь, обратим внимание на данные о личных встречах команд:

  • Из последних 20 встреч 12 закончились вничью.
  • Зенит не проигрывал в 12 из 14 последних матчей против ЦСКА.
  • Последняя игра между ними закончилась вничью 1:1.

Из анализа видно, что обе команды имеют солидные показатели. ЦСКА, хоть и не сильно лучше в недавних матчах, дома имеет хорошие результаты. Зенит, в свою очередь, не проигрывал в 12 из 14 последних противостояний с ЦСКА. Учитывая их последние результаты, встречи в прошлом, а также характеристики игры, можно сделать следующий прогноз:

Рекомендуемая ставка: Ничья за 3.6.

Обоснование:

  • ЦСКА дома имеет преимущество, но Зенит демонстрирует стабильные результаты против ЦСКА в недавних матчах.
  • Последняя игра между ними закончилась вничью, и обе команды не проигрывали в последних матчах Кубка.
  • Учитывая равную статистику личных встреч и текущую форму, ожидается, что ни одна из команд не сможет вырвать победу.

Коэффициенты: П1 – 3.0; Х – 3.6; П2 – 2.4 (Бетсити).

Где смотреть матч ЦСКА – Зенит

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
2 мая, 19.15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
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