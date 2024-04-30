Салернитана – Аталанта: прогноз на матч 6 мая 2024, Серия А
Дата матча: 06.05.2024
Место проведения: Стадион Салернитаны
Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей
Обзор формы команд
Салернитана находится в затруднительном положении на последнем месте турнирной таблицы с 15 очками после 34 туров. Команда потерпела поражения в трёх последних матчах, пропустив в общей сложности 14 голов в последних пяти встречах. Атакующий потенциал команды крайне ограничен, как показывает статистика забитых мячей, что делает их уязвимыми перед более сильными соперниками.
Аталанта, занимающая 6-е место с 57 очками, находится в отличной форме, не проиграв в последних трёх матчах. Команда забила 9 мячей в последних пяти играх и продемонстрировала надёжную оборону, пропустив всего 4 мяча. Джанлука Скамакка является ведущим бомбардиром команды с 15 забитыми голами.
Исторический контекст и текущие тенденции
Аталанта доминировала в последних встречах с Салернитаной, часто демонстрируя высокую результативность. Исходя из текущей формы и статистики, Аталанта является чётким фаворитом в предстоящей встрече.
Коэффициенты букмекера
- Победа Салернитаны: 8.5
- Ничья: 5.3
- Победа Аталанты: 1.35
Прогноз и рекомендация
Аталанта, учитывая свою атакующую мощь и оборонительную стабильность, вероятно, продемонстрирует доминирование против Салернитаны, которая борется за выживание. Статистика голов и пропущенных мячей обеих команд подчёркивает разницу в качестве и текущем состоянии команд.
Рекомендация: Прогноз на ТМ 3,5 за 1.63
Эта ставка отражает текущее превосходство Аталанты в лиге и её способность забивать против команд, которые страдают в обороне, как Салернитана. Учитывая значительную разницу в форме и месте в таблице, победа Аталанты является наиболее вероятным исходом этого матча.
Где смотреть матч Салернитана – Аталанта
Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Ареки»