Салернитана – Аталанта: прогноз на матч 6 мая 2024, Серия А

Дата матча: 06.05.2024

Место проведения: Стадион Салернитаны

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Обзор формы команд

Салернитана находится в затруднительном положении на последнем месте турнирной таблицы с 15 очками после 34 туров. Команда потерпела поражения в трёх последних матчах, пропустив в общей сложности 14 голов в последних пяти встречах. Атакующий потенциал команды крайне ограничен, как показывает статистика забитых мячей, что делает их уязвимыми перед более сильными соперниками.

Аталанта, занимающая 6-е место с 57 очками, находится в отличной форме, не проиграв в последних трёх матчах. Команда забила 9 мячей в последних пяти играх и продемонстрировала надёжную оборону, пропустив всего 4 мяча. Джанлука Скамакка является ведущим бомбардиром команды с 15 забитыми голами.

Исторический контекст и текущие тенденции

Аталанта доминировала в последних встречах с Салернитаной, часто демонстрируя высокую результативность. Исходя из текущей формы и статистики, Аталанта является чётким фаворитом в предстоящей встрече.

Коэффициенты букмекера

Победа Салернитаны: 8.5

8.5 Ничья: 5.3

5.3 Победа Аталанты: 1.35

Прогноз и рекомендация

Аталанта, учитывая свою атакующую мощь и оборонительную стабильность, вероятно, продемонстрирует доминирование против Салернитаны, которая борется за выживание. Статистика голов и пропущенных мячей обеих команд подчёркивает разницу в качестве и текущем состоянии команд.

Рекомендация: Прогноз на ТМ 3,5 за 1.63

Эта ставка отражает текущее превосходство Аталанты в лиге и её способность забивать против команд, которые страдают в обороне, как Салернитана. Учитывая значительную разницу в форме и месте в таблице, победа Аталанты является наиболее вероятным исходом этого матча.

Где смотреть матч Салернитана – Аталанта

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