Хетафе – Атлетик: прогноз на матч 3 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 3 мая 2024 года
Место проведения: Колисеум Альфонсо Перес, Хетафе
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Перед матчем между Хетафе и Атлетиком есть несколько ключевых факторов, которые следует учесть:
Форма команд:
Хетафе набрал 43 очка после 33 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. Они не проиграли в 3 последних матчах и забили 5 голов за последние 5 игр.
Атлетик имеет 58 очков после 33 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице. Они не выигрывали в 4 последних матчах, но забили в каждом из последних 3 матчей.
Личные встречи:
Атлетик не проигрывал в последних 7 матчах против Хетафе.
Хетафе играл вничью в 5 последних очных встречах.
Производительность в атаке и обороне:
Атлетик забивает в среднем 1.00 гола за игру, но пропускает в среднем 0.80 гола.
Хетафе забивает в среднем 1.00 гола за игру и пропускает в среднем 0.60 гола.
Исходя из этих данных, прогноз выглядит следующим образом:
Хетафе – Атлетик
Матч обещает быть напряженным, но учитывая недавнюю форму обеих команд и их историю в личных встречах, вероятно, что результат окажется в пользу Атлетика. Тем не менее, учитывая статистику Хетафе на забиваемые голы и уязвимость обороны Атлетика, можно ожидать, что Хетафе сможет забить хотя бы один гол.
Прогноз: Атлетик победит, но Хетафе забьет хотя бы один гол.
Коэффициенты:
- Победа Хетафе: 3.60
- Ничья: 3.20
- Победа Атлетика: 2.17
Где смотреть матч Хетафе – Атлетик
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- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»