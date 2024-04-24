Хетафе – Атлетик: прогноз на матч 3 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 3 мая 2024 года

Место проведения: Колисеум Альфонсо Перес, Хетафе

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Перед матчем между Хетафе и Атлетиком есть несколько ключевых факторов, которые следует учесть:

Форма команд:

Хетафе набрал 43 очка после 33 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. Они не проиграли в 3 последних матчах и забили 5 голов за последние 5 игр.

Атлетик имеет 58 очков после 33 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице. Они не выигрывали в 4 последних матчах, но забили в каждом из последних 3 матчей.

Личные встречи:

Атлетик не проигрывал в последних 7 матчах против Хетафе.

Хетафе играл вничью в 5 последних очных встречах.

Производительность в атаке и обороне:

Атлетик забивает в среднем 1.00 гола за игру, но пропускает в среднем 0.80 гола.

Хетафе забивает в среднем 1.00 гола за игру и пропускает в среднем 0.60 гола.

Исходя из этих данных, прогноз выглядит следующим образом:

Хетафе – Атлетик

Матч обещает быть напряженным, но учитывая недавнюю форму обеих команд и их историю в личных встречах, вероятно, что результат окажется в пользу Атлетика. Тем не менее, учитывая статистику Хетафе на забиваемые голы и уязвимость обороны Атлетика, можно ожидать, что Хетафе сможет забить хотя бы один гол.

Прогноз: Атлетик победит, но Хетафе забьет хотя бы один гол.

Коэффициенты:

  • Победа Хетафе: 3.60
  • Ничья: 3.20
  • Победа Атлетика: 2.17

Где смотреть матч Хетафе – Атлетик

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Хетафе – Атлетик
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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