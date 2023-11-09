РФС получил более 1 млрд рублей от букмекеров за третий квартал 2023 года

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры направили в РФС более 1 млрд рублей целевых отчислений за третий квартал 2023 года, сообщает «РБ Бизнес».

Общая сумма целевых отчислений за квартал составила 1,030 млрд рублей. Этот показатель вырос на 41% по сравнению с отчетным периодом прошлого года (729,1 млн рублей).

Результат третьего квартала 2023 года также оказался на 20% выше предыдущего квартала (857 млн рублей).

80% от полученных целевых отчислений (824,1 млн рублей) пойдут на развитие профессионального спорта, а оставшиеся 20% (206,02 млн рублей) – на детский спорт.

Суммарно за 9 месяцев 2023 года РФС получил от букмекеров 2,6 млрд рублей в качестве целевых отчислений. Это на 33% больше, чем в прошлом году.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

6 команд уже вышли в плей-офф ЛЧ. На «Баварию» коэффициент понизился, а на «Лейпциг» и «Сосьедад» даже подрос

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
ШахиматЪ ФИФА и УЕФА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий