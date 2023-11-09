РФС получил более 1 млрд рублей от букмекеров за третий квартал 2023 года

Букмекеры направили в РФС более 1 млрд рублей целевых отчислений за третий квартал 2023 года, сообщает «РБ Бизнес».

Общая сумма целевых отчислений за квартал составила 1,030 млрд рублей. Этот показатель вырос на 41% по сравнению с отчетным периодом прошлого года (729,1 млн рублей).

Результат третьего квартала 2023 года также оказался на 20% выше предыдущего квартала (857 млн рублей).

80% от полученных целевых отчислений (824,1 млн рублей) пойдут на развитие профессионального спорта, а оставшиеся 20% (206,02 млн рублей) – на детский спорт.

Суммарно за 9 месяцев 2023 года РФС получил от букмекеров 2,6 млрд рублей в качестве целевых отчислений. Это на 33% больше, чем в прошлом году.

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