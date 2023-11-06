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6 команд уже вышли в плей-офф ЛЧ. На «Баварию» коэффициент понизился, а на «Лейпциг» и «Сосьедад» даже подрос

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После четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов уже 6 команд вышли в плей-офф, загибаем пальцы: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Бавария», «Реал», «Интер» и «Реал Сосьедад» (без помощи Захаряна, с ним бы досрочно вышли в финал). Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть как изменились коэффициенты на их победу в турнире.

Любопытно, что у главных фаворитов все примерно на том же уровне, так как в их выходе из группы особо никто и не сомневался. А у «Лейпцига» и «Реал Сосьедад» даже подросли коэффициенты. Просто между ними и «Интером» еще уйма команд по коэффициентам. Например, даже раз за разом проигрывающий «МЮ» имеет 41.00. А идущий в своей группе последним «Ньюкасл» – 51.00. Впрочем, на команды АПЛ расчет особый, их возможности заметно выше, чем у того же «Лейпцига» и «Сосьедада».

А как выглядят коэффициенты на победу в группе у вышедших команд? Видим такие изменения:

● «Бавария» уже не учитывается, так как выиграла группу.

● Действующий чемпион ЛЧ «Сити» прошелся катком по всем в группе G. Неужели вы думали, что «Лейпциг», «Янг Бойз» или «Црвена Звезда» заставят Пепа полысеть еще больше? Перед стартом на победу в группе давали кошмарно низкие 1.116, кажется, все стало ясно в начале осени.

● «Лейпциг» набрал максимум возможных баллов, без учета игр с «Сити», но победить в группе не слишком реально – надо грохнуть на выезде англичан и желательно крупно. Кажется, немцам и второго места точно хватит.

● «Реал» наверняка оформит победу в группе в следующем туре – он на пять очков опережает «Наполи» и как раз принимает его. Едва ли тут есть другие варианты.

● Внезапно ослабевшая «Бенфика» лишила нас интересных разборок в группе D, так что «Интер» и «Сосьедад» будут биться за первое место только между собой. У них сейчас по десять очков, и как бы ни закончился пятый тур, все решится в последнем – итальянцы примут испанцев.

Шесть вышедших команд из 16 возможных – многовато после четырех туров, но интриг в группе мы совсем не лишены. Вопросов еще масса: выберется ли «МЮ», кто выйдет из трио «ПСВ»-«Ланс»-«Севилья», кто станет третьим лишним из группы с «Атлетико», «Лацио» и «Фейеноордом», как все сложится в супергруппе F, где победы «Милана» и «Боруссии» все окончательно запутали, и будет ли интрига в H, где за место в плей-офф двумя неожиданными победами цепляется «Шахтер»?

Жаль только, что очередной тур не завтра, а лишь через три недели. Пятый игровой день пройдет 28-29 ноября.

 Раздел «Ставки» на Sports.ru

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