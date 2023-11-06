Дьяков – футболистам о ставках: лучше в это не влезать, у вас хорошая зарплата, играйте в футбол

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Экс-футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков в интервью Legalbet обсудил игру на ставках профессиональными футболистами и высказался о ставочном скандале вокруг Сандро Тонали.

– Возможно ли, что футболисты в России играют на ставках? 

– Этого я точно не знаю. Не могу за кого-то отвечать. Такие моменты даже не знаю, зачем обсуждать. Я не в курсе.

– В Италии произошла история с Тонали, возможно ли подобное у нас?

– В Италии, да, но он не ставил против себя. Он нарушил законы и понесет наказание. Эта история показательная для всех остальных. Лучше в это не влезать, у вас хорошая зарплата, играйте в футбол. Зачем это надо? 

– Как насчет Второй лиги в России?

– По Второй лиге мне сложно судить. Наверное, думаю, если там такое происходит, то из-за нехватки денежных средств. Но надо что-то думать, заканчивать с футболом и идти работать. Явно не этим заниматься. Надеюсь, на уровне РПЛ такого нет и это невозможно. Говорить об этом многословно не хочу.

Дьяков завершил карьеру летом 2022 года в 33-летнем возрасте.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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