Что такое фрибет, какие бывают виды, как получить?

Фрибет логично происходит от английского «free bet» – бесплатная ставка, деньги на которую букмекер предлагает игроку на выгодных условиях. Сразу проговорим, что чтобы их вывести на баланс, надо сделать ставку и выиграть. На эти деньги можно заключать новые пари или же вывести их со счета.

Более подробно читайте в материале от Раздела «Ставки» на Sports.ru.

Как получить?

Для получения фрибета надо выполнить какое-то условие, выставленное букмекерской конторой. Фрибеты бывают разных видов, но в основном делятся на те, которые могут получить новые игроки или для действующих клиентов:

● За регистрацию. Работает только для новых клиентов. Для получения такого фрибета нужно только зарегистрироваться и пройти верификацию аккаунта;

● за пополнение счета (или депозитный). Тоже доступен только для новорегов, Зарегистрируйтесь, пройдите идентификацию, пополните счет баланса в букмекерской конторе, сделайте ставку определенного типа и коэффициента, используя сумму пополнения несколько раз.;

● за первую ставку. Тоже для новых клиентов, но встречается достаточно редко. При этом существует две разновидности. В первом случае дается игроку в качестве страховки в случае проигрыша первой ставки. Во втором – после выигрыша первой ставки будет начислен фрибет, который потребуется отыграть;

● за участие во временных акциях. Самый распространенный вариант, актуальный как для новых, так и для постоянных игроков. Доступен только на акционное событие, на которое нужно сделать ставку;

● за установку приложения. Эта разновидность совмещена с приветственным фрибетом. Актуален в случае выхода приложений на iOS и Андроид, сейчас встречается реже;

● по программе лояльности. Предлагается тем игрокам, которые преодолели определенный порог либо по количеству ставок, либо по сумме ставок.

Депозитные и бездепозитные

Бездепозитный фрибет – подарок, его действительно дарят, причем действует только для новых клиентов. Обычно суммы бездепозитного фрибета колеблются от 500 до 1000 рублей, но в таких фрибетах нет ограничений по типам ставок и размеру коэффициентов. Важно понимать несколько нюансов: депозит все-таки придется открыть и пополнить счет в букмекерской конторе, чтобы она привязала платежную систему к аккаунту и смогла одобрить вывод денег. Это работет только в случае выигрыша ставки. Если проиграли – ничего делать не придется.

Плюс они всегда ограничены по времени, доступны бездепозиты в течение недели после регистрации.

Депозитный – такой вид фрибета доступен для новых пользователей и привязывается к пополнению счета. Это всегда лучшее предложение от букмекерской конторы для новых клиентов, их размеры доходят до 50 000 рублей. Как правило, букмекер обещает удвоить фрибетами размер первого депозита вплоть до определенной суммы. При этом фрибеты нельзя вывести со счета без ставки без выполнения разнообразных условий, которые зависят от букмекерской конторы.

Как получить фрибет?

Опять же все зависит от конкретной букмекерской конторы, но шаги, обычно, всегда одни и те же: выбираете акцию, которая вам по душе, активируете предложение по фрибету (часто используются промокоды для регистрации), выполняете нужные условия (пополняете счет – если депозитный, регистрируетесь в приложении), получаете бонус.

В большинстве случаев сумма моментально зачисляется на ваш счет, но иногда может доходить до 24 часов.

Можно ли отыграть?

Фрибеты всегда привязаны к активности пользователя в букмекерской конторе и сумме ставок, которую он сделал, чтобы отыграть фрибет нужно: выполнить условия для получения бесплатной ставки, использовать ее в рамках предложения. Так деньги будут зачислены на счет. Важно обращать внимание на сроки отыгрыша, ограничения на коэффициенты и суммы ставок.

Фото: Jochen Tack/Global Look Press; unsplash.com/John Schnobrich