Месси станет лучшим бомбардиром МЛС, букмекеры выставили отличные коэффициенты на это

«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда. Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

Аналитики букмекерских контор выставил коэффициент в 2.20 , что форвард станет лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона.

Коэффициент на то, что Месси побьет рекорд результативности чемпионата (34 гола) на отметке 7.50

Месси в МЛС: приехал доигрывать или будет бить рекорды? Букмекеры верят в голы и ассисты

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