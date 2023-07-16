Месси станет лучшим бомбардиром МЛС, букмекеры выставили отличные коэффициенты на это

Теги МЛС Лионель Месси Ставки на спорт Интер Майами Ставки на футбол Ставки

«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда. Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

Аналитики букмекерских контор выставил коэффициент в 2.20, что форвард станет лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона.

Коэффициент на то, что Месси побьет рекорд результативности чемпионата (34 гола) на отметке 7.50

Месси в МЛС: приехал доигрывать или будет бить рекорды? Букмекеры верят в голы и ассисты

BetBoom – спонсор Медиафутбольного Кубка селебрити. Зачем это букмекеру и причем тут соглашение с «Динамо»?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Зависит от напарников в центре поля. Может гораздо глубже играть, как было в ПСЖ, поэтому только если г+п опережать будет всех.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ну в этом сезоне вряд ли, ему осталось играть 12 матчей, а уже в следующем вполне возможно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий