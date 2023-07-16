Месси станет лучшим бомбардиром МЛС, букмекеры выставили отличные коэффициенты на это
«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда. Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.
Аналитики букмекерских контор выставил коэффициент в 2.20, что форвард станет лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона.
Коэффициент на то, что Месси побьет рекорд результативности чемпионата (34 гола) на отметке 7.50
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