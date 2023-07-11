BetBoom – спонсор Медиафутбольного Кубка селебрити. Зачем это букмекеру и причем тут соглашение с «Динамо»?

Интересный кейс.

В эти выходные, 16 июля, завершается BetBoom Московский Кубок Селебрити, где титульным спонсором выступила букмекерская компания Бетбум

На турнире выступают все топовые команды медиафутбола от «БроукБойз» до «Амкала». Мы поговорили с PR-директором BetBoom Михаилом Даньшиным, который рассказал о титульном партнерстве с МКС, московским «Динамо» и поделился планами на будущее.

Спонсорство МКС – часть соглашения с «Динамо», с медийными футболистами тоже работали

– Чуть больше двух месяцев назад мы объявили, что будем титульным спонсором МКС. Это уже не первый наш заход в медийный футбол, потому что мы спонсоры «БроукБойз». И наше спонсорство МКС достаточно логичный шаг с учетом того, что, мы уже спонсируем команду.

И да, мы никогда не спонсировали какие-либо медиафутбольные турниры, МКС для нас в новинку. Да, мы следили за откликами в соцсетях турнира, командах, как отреагировали болельщики, аудитория. С позиции актива, мы заходим с достаточно большим турниром, одним из самых важных медиафутбольных в стране. Мы понимали, что сам кубковый формат достаточно скоротечный, и наша задача его классно и ярко подсветить. Особенно, когда в большом футболе перерыв на межсезонье и не так много футбольного контента.

В диджитале мы на слуху с этим кубком, есть и узнаваемость в СМИ, очень много контента от инфлюенсеров, от футболистов на ютубе и в других соцсетях. Пока что для нас это все эксперимент, все в новинку, однако сам факт того, что это первый в истории для медийного футбола турнир, который показывают на федеральном ТВ, не может не радовать. Ну и не стоит забывать, что аудитория на «Матч ТВ» очень сильно отличается даже от подписчиков команд на ютубе и, конечно, помимо того, что есть денежная мотивация, есть и мотивация получить новую аудиторию. Как для нас, так и для участников турнира.

– Как прописывали линию, что эксклюзивного?

– Мы запустили линии на МКС с решающих матчей, но дополнительных офферов именно для «старых» пользователей BetBoom не было. Мы просто предоставляем высокие коэффициенты, быстрые выплаты и прочие фишки.

Но у нас есть предложение для новых пользователей с повышенным бонусом до 10 000 рублей, розыгрыш призов, мерча с символикой турнира. Мы запустили под эту историю отдельный лендинг.

По ходу турнира будет еще больше активаций, особенно на Суперфинале на замечательном стадионе «Динамо». Финал, кстати, 16 июля в 19:00. У организаторов рекордное количество заявок на попадание на бровку, чтобы посмотреть матч от самого поля, чтобы снять какой-то классный уникальный контент. Эту возможность прохода мы тоже разыграем.

– Как создавался ростер МКС? Какие планы в дальнейшем?

– Команды собирали не мы, ведь мы не организаторы турнира и никак не влияем на спортивную составляющую. На МКС мы просто спонсор. И мы не единственный партнер турнира, у других тоже есть свои активации. Мы можем только советовать, подсказать и помочь, если потребуется.

Планы в медиафутболе у нас большие. Нам очень важно классно провести МКС, чтобы последний матч запомнился. Держите в голове, что победитель турнира осенью сыграет с «Динамо», представьте, какой это буст для любого медийного клуба. Такое, возможно, один раз в жизни, только случается, Тем более игра на большом стадионе! Надеемся, что игры соберут рекордные цифры что в ютубе, что на стадионе.

– А как рассчитывали коэффициенты на турнир? Все же медиафутбол – не такая постоянная вещь, как обычный футбол.

– Тут достаточно стандартная история, то, что анализировали, как эти команды играли в других турнирах, как они проводили товарищеские матчи, смотрели на составы, статистику и так далее. Естественно поток ставок на ту, или иную команду тоже влиял на коэффициенты.

Не забывайте, более 80% ставок делается в лайве, и по ходу матча кэфы и соотношение сил сильно меняются.

– А что с «Динамо» и медийкой?

– Первые активацим были еще в конце прошлого сезона РПЛ, ведь партнерами мы стали с марта, с весенней части сезона. Мне больше всего, наверное, запомнились бутсы «Пушка страшная» в честь Дениса Колодина, но на самом деле много чего было.

На прошлой неделе провели Братский кубок. Это матчи «Динамо» и ЦСКА, которые доказали, что предсезонный турнир может – и должен – быть фановым. 3 тайма по 30 минут, челленджи, приглашение Сейду Думбия и Кевина Кураньи. Матчи проходили без Fan ID и привлекли активных болельщиков команд.

Сейчас у нас акцент на «Доме Динамо» в ГУМе. Кстати, бутсы «Пушка страшная» тоже там выставлены. Это пространство в ГУМе, в ближайшие пару недель мы расскажем про открытие еще нескольких этажей Дома. Будет очень много ярких ивентов на постоянной основе.

Мы не делаем ролик ради ролика и не видим смысла просто повторить то, что сделал кто-то из конкурентов. Но то, что делает «Фонбет» на рынке действительно классно, запоминающийся формат [с «Акроном»], который легко дистрибутировать в соцсетях, которые сам получает виральный охват, поэтому действительно мы хотим попробовать себя в этом направлении. Дополненная реальность интересна.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; fcdm.ru