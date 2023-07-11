Месси в МЛС: приехал доигрывать или будет бить рекорды? Букмекеры верят в голы и ассисты

Лионель Месси официально обрел новый дом, Дэвид Бэкхем перевез чемпиона мира в «Интер» Майами.

«Следующая глава истории «Интер Майами» начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в «Интер Майами».

Аргентинец выбрал МЛС из-за неопределенности с «Барселоной»: родной клуб не смог быстро решить финансовые вопросы, а ждать до конца трансферного окна десятка не захотела. Лео пока не дебютировал за команду, зато закупился в обычном супермаркете всем необходимым, получил поцелуй в щеку от фаната и записал приветственную речь для болельщиков из Майами.

Кстати, Sports.ru ведет онлайн перехода Лео.

«Я рад начать новый этап своей карьеры в «Интер Майами» и Соединенных Штатах Америки.

Это превосходная возможность, и мы вместе продолжим реализацию этого прекрасного проекта. Идея состоит в том, чтобы работать вместе ради достижения поставленных целей, и я очень хочу начать оказывать помощь здесь, в моем новом доме».

Почему «Интер»? Процент от Apple, испаноязычный Майами, удобный контракт

Идея футбольного клуба в Майами родилась еще в конце нулевых, но только в 2013-м, когда в дело включился Дэвид Бекхэм, в контракте которого с МЛС была прописана опция создания собственного клуба на льготных условиях, дело сдвинулось с точки. Почем Лео захотел именно в Майами? Скорее всего из-за семьи.

Майами по климату он похож на их любимую Барселону, не то, что Париж. Кроме того, Флорида – штат с самой большой аргентинской диаспорой в США. Плюс лиге и вообще всей американской футбольной индустрии это очень-очень нужно. Поэтому к желанию добавились и деньги.

Доход аргентинца в Америке не будет ограничен только зарплатой от «Интера», львиная доля поступит на счет от Apple и adidas. Источники The Athletic, знакомые с ходом переговоров, подтверждают, что это одна из важнейший частей соглашения.

Apple будет отчислять Месси процент доходов от новых подписчиков сервиса. Apple TV стал эксклюзивным вещателем лиги на 10 лет за 2,5 млрд долларов. Теперь МЛС можно смотреть только по подписке MLS Season Pass, долю выручки от новых подписчиков Apple перечислит Месси. Очевидно, предсказать конкретный прирост и объем невозможно. Но Apple TV уже анонсировал сериал про Месси, а процент с продаж (и проката) излюбленная часть контрактов суперзвезд Голливуда. Так что Месси теперь можно сравнивать с каким-нибудь Уиллом Смитом.

Adidas, в свою очередь, поделится с Лионелем долей свой прибыли от работы с МЛС. У экипировщика тоже новый эксклюзивный контракт с лигой на шесть лет и 830 млн долларов. Немцы одевают все 29 команд, предоставляет официальный мяч турнира, работают как спонсор в категории «обувь». Футболки «Интера» с фамилией «Месси» выпустит adidas: по данным The Athletic, компания перечислит аргентинцу процент от доходов, связанных с его переходом.

Важно напомнить, контракт с «Интером» – трехлетний, но с возможностью бесплатно уйти после любого сезона. Очень лояльные условия. Соглашение действует с 1 июля. Эффект Месси уже ощутили клубные соцсети, плюс 5 миллионов подписчиков!

Что букмекеры ждут от Месси в Америке?

МЛС – лига с большим будущим. Теперь, когда приехали Месси и Бускетс, на подходе Иньеста... главное, чтобы золотой песок не превратился в обычный, в Майами его итак хватает. Придумывать тактику для Месси и Бускетса будет хорошо знакомый им Херардо Мартино. Тот самый, который работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14. Лео едет в США не просто доигрывать, а продолжать давать невероятную продуктивность, как он привык за карьеру. Так что страхи прочь.

В прошлом сезоне Лиги 1 у легендарного аргентинца 16+16, топ-уровень. И позиция, которую он освоил за последние годы можно легко назвать все еще атакующей: с фланга переместился в центр.

Месси все еще готов давать тонну полезного вайба, продвинутая статистика в Париже легко транслируется на МЛС:

– 178 минут на гол;

– 4.0 удара в среднем по воротам, 1,8 в створ;

– 81,8 касаний в среднем за игру;

– 3,0 ключевых паса за игру;

– голевая конверсия 12%.

Аналитики букмекерских контор выставили границу в 6,5 голевых передач за сезон у Лео, кажется, промахнулись. Стиль игры аргентинца всегда подразумевал работу на одноклубников. нежели перетяжку на себя. Поэтому эти 7 передач за сезон вообще не уровень Месси, он легко пробьет тут тотал.

Месси тотал больше 6,5 голевых передач за сезон – 1.90

По голам со штрафных все тоже очень интересно. Лео – признанный мастер стандартов, а уровень киперов МЛС точно нельзя сравнить с топовыми лигами Европы. Тотал больше 1,5 мячей со стандартов – не уровень. А кэф – сок.

Месси тотал больше 1,5 голов со штрафных – 2.85

По голам, кто если не Лео должен тащить последнюю команду конференции? Аналитики предлагают линию на количество мячей аргентинца, выставив границу в 7,5.

При этом нельзя быть на 100% уверенным. что тренер Мартино будет использовать Месси. как завершителя, хотя тот же Роналду (признайтесь, вы ждали сравнения) наклепал 14 голов за 16 игр после переезда в «Аль-Наср». Чем Лео хуже?

Тотал 7,5 голов Месси за сезон:

больше – 2.00 / меньше – 1.75

Фото: Wang Lili/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Joe Raedle / Staff