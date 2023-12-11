ФИА против четы Вольфф, фанат забрал трофей Хэмилтона, Ферстаппен получил третий чемпионский кубок и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. ФИА провела расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольфф из-за возможного конфликта интересов. «Ф-1» и все команды встали на сторону четы, после чего Федерация объявила, что не нашла нарушений.

Хэмилтон предположил, что кто-то в ФИА хочет отбросить «Мерседес» назад, Уиндзор увидел след Экклстоуна. Управляющий директор «Академии «Ф-1» пообещала разобраться с историей, ее муж и босс «Мерседеса» пригрозил юридическими последствиями.

2. Ферстаппен получил третий чемпионский кубок на церемонии ФИА в Баку, Перес похвастался тем, что стал «вторым в мире», Пиастри во второй раз завоевал приз как новичок года, Алонсо выиграл награду за лучший маневр и пожелал разделить ее с Серхио.

3. Самое интересное происходило после гала-вечера: один из болельщиков сообщил, что Хэмилтон подарил ему трофей за третье место, «Мерседес» опроверг информацию. Позже фанат объяснил, что спросил у Льюиса, можно ли забрать приз, а семикратный чемпион принял его за сотрудника ФИА.

4. «Ф-1» будет проводить Гран-при в Мадриде с 2026 года, сообщил Сейвард. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

5. Спринты пройдут в Китае, Майами и на еще четырех трассах «Ф-1» в 2024-м. Если серия решится на реверсивную решетку, очки станут начислять за квалификации к спринтам.

6. Тодт заявил, что «сфальсифицированные» результаты Гран-при Сингапура-2008 стоило аннулировать.

7. The Race включило Алонсо и Леклера в топ-3 гонщиков года, Перес стал 13-м, Риккардо – 18-м.

8. Вольфф угрожал Тодту уходом Хэмилтона, если ФИА оставила бы Маси после сезона-2021, утверждает источник Daily Mail.

9. Вести MotoGP: команда NASCAR «Трэкхаус» будет выступать в моточемпионате с 2024 года, Марк Маркес объяснил уход из «Хонды», назвав себя «победителем и убийцей», и поделился воспоминаниями о тестах болида «Ф-1».

🏆 Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

Интересные цитаты

Эмерсон Фиттипальди: «Алонсо в «Ред Булл» был бы таким же быстрым, как Ферстаппен»

Тото Вольфф: «Слава богу, я ошибся, сказав, что «Ред Булл» выиграет все гонки»

Питер Уиндзор: «Феррари» выиграла бы 4-5 титулов за 8 лет, если бы заплатила Ньюи 2 миллиарда. Наверное, Ферстаппен перешел бы за ним»

Франц Тост: «Феттель в команде с Ферстаппеном мог бы выиграть больше гонок, чем Макс»

Главные посты в разделе

Творец болидов Ферстаппена – последний рок-н-рольщик «Ф-1»! До сих пор чертит на доске, а не в компе, хотя плох в математике

Вышла последняя «Джимхана» Кена Блока: записана за месяц до гибели. 2 млн просмотров за день!

Сколько же трофеев собрал Ферстаппен за рекордный год в «Ф-1»! 41 – посчитали все