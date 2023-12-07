Питер Уиндзор: «Чую, Экклстоун стоит за расследованием в отношении Тото и Сьюзи Вольфф»
Уиндзор предполагает, что Экклстоун раздул новый скандал в «Формуле-1».
ФИА расследует возможный конфликт интересов, связанный с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом и его женой, управляющим директором «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф.
Предполагалось, что на чету пожаловалась одна из команд, однако все коллективы выпустили одинаковые заявления о своей непричастности.
Журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор полагает, что обвинения появились из-за экс-руководителя чемпионата Берни Экклстоуна.
«Некоторые люди – не знаю, кто – спросили, нет ли тут конфликта интересов.
Я чую, что за всем этим стоит Берни Экклстоун. Он всегда был дружен с журналом [Business F1], в котором это появилось, продвигал там истории и идеи.
Не утверждаю это с уверенностью, но есть такое ощущение. Думаю, Берни бы хотелось сделать подобное», – поделился мнением Уиндзор на своем ютуб-канале.
«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов
Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф
Иногда это лучший способ снять все вопросы.