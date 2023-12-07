Питер Уиндзор: «Чую, Экклстоун стоит за расследованием в отношении Тото и Сьюзи Вольфф»

Уиндзор предполагает, что Экклстоун раздул новый скандал в «Формуле-1».

ФИА расследует возможный конфликт интересов, связанный с исполнительным директором « » и его женой, управляющим директором «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф.

Предполагалось, что на чету пожаловалась одна из команд, однако все коллективы выпустили одинаковые заявления о своей непричастности.

Журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор полагает, что обвинения появились из-за экс-руководителя чемпионата Берни Экклстоуна.

«Некоторые люди – не знаю, кто – спросили, нет ли тут конфликта интересов.

Я чую, что за всем этим стоит . Он всегда был дружен с журналом [Business F1], в котором это появилось, продвигал там истории и идеи.

Не утверждаю это с уверенностью, но есть такое ощущение. Думаю, Берни бы хотелось сделать подобное», – поделился мнением Уиндзор на своем ютуб-канале.

«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов

Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф