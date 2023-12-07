ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

ФИА объявила, что расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольфф прекращено.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением , который является исполнительным директором « », и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1».

Ранее все команды «Формулы-1» выпустили одинаковые заявления и сообщили, что не жаловались в Федерацию на чету Вольфф.

ФИА сделала вывод, что «несанкционированного разглашения конфиденциальной информации» не было.

«Изучив Кодекс поведения ФОМ и Внутреннюю политику поведения «Ф-1», а также подтвердив наличие надлежащих мер по противодействию потенциальным конфликтам, ФИА сообщает, что удовлетворена надежностью системы контроля ФОМ, которая предотвращает любое несанкционированное разглашение конфиденциальной информации.

ФИА подтверждает, что никакие расследования с точки зрения этических или дисциплинарных вопросов в отношении каких бы то ни было лиц в данный момент не проводятся.

Обязанность ФИА как регулятора – следить за принципами глобального автоспорта. ФИА подтверждает свою приверженность принципиальности и честности», – говорится в сообщении Федерации.

Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов