ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

Теги ФИА Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф Тото Вольфф Авто

ФИА объявила, что расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольфф прекращено.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением Тото Вольффа, который является исполнительным директором «Мерседеса», и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1».

Ранее все команды «Формулы-1» выпустили одинаковые заявления и сообщили, что не жаловались в Федерацию на чету Вольфф.

ФИА сделала вывод, что «несанкционированного разглашения конфиденциальной информации» не было.

«Изучив Кодекс поведения ФОМ и Внутреннюю политику поведения «Ф-1», а также подтвердив наличие надлежащих мер по противодействию потенциальным конфликтам, ФИА сообщает, что удовлетворена надежностью системы контроля ФОМ, которая предотвращает любое несанкционированное разглашение конфиденциальной информации.

ФИА подтверждает, что никакие расследования с точки зрения этических или дисциплинарных вопросов в отношении каких бы то ни было лиц в данный момент не проводятся.

Обязанность ФИА как регулятора – следить за принципами глобального автоспорта. ФИА подтверждает свою приверженность принципиальности и честности», – говорится в сообщении Федерации.

Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов

4 комментария
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Клоуны🤡
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Фиардес
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Как быстро расследование прошло, однако. ФИА заднюю дала быстро, конечно
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Кто бы сомневался. И тем самым дали легитимность на будущие сливы. Даже если будет очевидные проблемы, то фиадрес начнет: ну ребята, ну мы же это проходили, ну зачем вы опять начинаете? Помните в прошлом году мы их уже проверили, так что не надо, все норм!
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