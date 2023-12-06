Жан Тодт: «Результаты Гран-при Сингапура 2008 года были сфальсифицированы – а значит должны быть аннулированы»

Тодт поддержал решение аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года.

Бывший президент ФИА высказался об иске к «Формуле-1».

Масса настаивает на аннулировании результатов Гран-при Сингапура 2008 года из-за подстроенных результатов. В таком случае именно бразильский гонщик «Феррари» стал бы чемпионом мира.

Жан Тодт руководил « » до 2007 года, а еще спустя три сезона стал президентом

«Мне бы не хотелось, чтобы меня сейчас втягивали в полемику по таким спорным моментам. Но да, для Массы все это действительно должно быть тяжело психологически.

Возможно, когда эта история всплыла наружу, нам стоило действовать жестче. Нет никаких сомнений в том, что результаты были сфальсифицированы, а следовательно должны быть аннулированы», – рассказал Тодт.

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