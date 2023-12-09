Пиастри во второй раз стал новичком года ФИА, Алонсо выиграл приз за маневр года

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ФИА наградила лучших гонщиков 2023 года.

На церемонии в Баку трофеи получили чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, его команда «Ред Булл», призеры сезона Серхио Перес и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а также победители других серий – в частности, Тео Пуршер («Формула-2»), Габриэль Бортолето («Формула-3»), Калле Рованпера (чемпионат мира по ралли), Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава (чемпионат мира по гонкам на выносливость) и Джейк Деннис («Формула E»).

Гонщик «Макларена» в «Ф-1» Оскар Пиастри во второй раз стал новичком года по версии ФИА. Награду вручают пилотам, которые проводят выдающийся первый сезон в одном из чемпионатов под эгидой Федерации. В 2021-м Пиастри получил данный приз после чемпионства в дебютный год в «Ф-2».

Маневр Фернандо Алонсо признан лучшим в 2023 году. Представитель «Астон Мартин» опередил Переса на последнем круге Гран-при Сан-Паулу.

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