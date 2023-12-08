Льюис Хэмилтон о расследовании в отношении Тото и Сьюзи Вольфф: «Похоже, в руководстве ФИА есть люди, которые пытаются отбросить нас назад»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф регламент Тото Вольфф Авто

Хэмилтон раскритиковал ФИА за расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольфф.

Пилот «Мерседеса» выразил свое возмущение тем, как в ФИА провели данное расследование. Вопросы у Хэмилтона вызвало как отсутствие извинений после закрытия дела, так и отсутствие каких-либо деталей.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением Тото Вольффа, который является исполнительным директором «Мерседеса», и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1». Дело было закрыто за отсутствием доказательств буквально на следующий день после того, как о нем стало известно общественности.

«Да, это была не самая простая неделя. И это действительно разочаровывает – когда ты видишь, как руководящий орган нашего спорта пытается поставить под сомнение честность Сьюзи Вольфф, одной из самых невероятных женщин и лидеров в нашем спорте, при этом не задавая никаких вопросов, не предъявляя никаких доказательств.

А в конце они просто сказали «извините». Это неприемлемо.

В нашем спорте много замечательных людей, которые потрясающе делают свою работу. Мы постоянно боремся за улучшение ситуации с многообразие и инклюзивностью в нашей индустрии. Но, похоже, что в руководстве ФИА есть люди, которые пытаются отбросить нас назад каждый раз, когда мы пытаемся сделать шаг вперед. И это должно измениться.

«Формула-1» – это глобальный спорт, у нас есть невероятная возможность быть лидерами перемен, и мы несем за это ответственность. Ведь мы путешествуем по всему миру, посещаем самые разные страны, и на нас лежит ответственность за то, чтобы ситуация двигалась в правильном направлении», – рассказал Хэмилтон.

ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

6 комментариев
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Разочаровывает, когда видишь, что никакого расследования решили не проводить...
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Вы 8 лет вполне успешно своими директивами и сливами откидывали соперников назад и ничего
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Льюис ставку адвоката получает? чего он то так напрягался? рыльце в пушку, что ли?
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Ответ Pelerin
Разочаровывает, когда видишь, что никакого расследования решили не проводить...
Потому что нечего там проводить, если есть доказательства то вперед, доказательств нет и пустые обвинения, ФИА просто клоуны мягко говоря
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Хэмилтон: Похоже, в руководстве ФИА есть люди, которые пытаются отбросить нас назад. А в конце они просто сказали "извините". Обычно таких людей увольняют или заявляют, что не поддерживают подобное.
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А как именно расследование в отношении жены Вольффа может отбросить Мерседес назад, есть информация?
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