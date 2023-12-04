Франц Тост: «Феттель в команде с Ферстаппеном мог бы выиграть больше гонок, чем Макс»

Тост порассуждал, как выступали бы Феттель и Ферстаппен в одной команде.

и прошли через «Торо Россо» (ныне « »), которой руководил . Австрийский специалист покинул команду после 18 лет работы.

Тост сообщил, что выбрал бы двух многократных чемпионов в свой идеальный коллектив «Формулы-1».

«Это были бы Феттель и Макс – из-за их преданности нашему спорту и скорости. Они умеют выигрывать гонки, а также привносят все остальные факторы, которые необходимы для побед.

Во-первых, талант. Чтобы пилотировать такие машины, нужны навыки высокого уровня. Во-вторых, страсть. Они оба очень страстные. Посмотрите на Макса: он управляет машиной электросерии и все такое. Разве это не фантастика? Трехкратный чемпион «Формулы-1», который дома гоняется с другими людьми на компьютере.

Кроме того, они дисциплинированы. Они точно понимают, когда и что надо делать. Это очень и очень важный фактор. Они изучают соперников, чтобы понять их слабые места, и работают над этим, чтобы одержать победу. Оба пилота обладают всеми этими факторами, 100 процентов», – сказал Франц.

Тост заявил, что в квалификационной дуэли сильнее оказался бы Ферстаппен, и ответил на вопрос о том, кто выиграл бы больше гонок:

«Это мог бы быть Себастьян».

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