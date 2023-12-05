Команда NASCAR «Трэкхаус» будет выступать в MotoGP в 2024 году

Теги Априлия чемпионат мира MotoGP NASCAR Мигел Оливейра РНФ Рауль Фернандес Авто

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о новой команде на решетке в 2024 году.

Ранее стало известно, что выступления в чемпионате завершила «РНФ».

Слот займет команда «Трэкхаус Рейсинг», участвующая в NASCAR. Коллектив будет использовать байки «Априлии» и сохранит состав «РНФ» (Рауль Фернандес и Мигел Оливейра).

«РНФ» не будет выступать в MotoGP в 2024 году

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