Фернандо Алонсо: «Хотел бы разделить с Пересом награду за маневр года. Это пример чистой борьбы для будущих поколений»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Алонсо прокомментировал приз ФИА за маневр года.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо завоевал трофей за обгон пилота «Ред Булл» Серхио Переса на последнем круге Гран-при Сан-Паулу. Пилот «Астон Мартин» не приехал на гала-церемонию ФИА, однако записал видеообращение, в котором поблагодарил Переса.

«Большое спасибо за то, что проголосовали за меня, за борьбу с Серхио в Бразилии как маневр года. Хотел бы также поблагодарить Серхио и разделить с ним награду.

Для любой битвы нужно сотрудничество двух гонщиков. Я считаю, это должно стать примером не только для действующих пилотов, но и для будущих поколений – мы обязаны продвигать чистую борьбу без контактов. Надеюсь, когда вновь увидимся в следующем году, сражений на трассе будет больше», – сказал Фернандо.

Пиастри во второй раз стал новичком года ФИА, Алонсо выиграл приз за маневр года

Выборы обгона года: от «Ф-1» – великая атака Алонсо на «Ред Булл» на ленточке. А конкуренты не хуже?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алонсо, конечно, вежливый и воспитанный человек однако. Мексиканский гастарбайтер является главным позорищем всей формулы 1, а Алонсыч еще благодарит его за что-то
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий