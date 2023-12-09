Фернандо Алонсо: «Хотел бы разделить с Пересом награду за маневр года. Это пример чистой борьбы для будущих поколений»

Алонсо прокомментировал приз ФИА за маневр года.

Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал трофей за обгон пилота «Ред Булл» на последнем круге Гран-при Сан-Паулу. Пилот « » не приехал на гала-церемонию ФИА, однако записал видеообращение, в котором поблагодарил Переса.

«Большое спасибо за то, что проголосовали за меня, за борьбу с Серхио в как маневр года. Хотел бы также поблагодарить Серхио и разделить с ним награду.

Для любой битвы нужно сотрудничество двух гонщиков. Я считаю, это должно стать примером не только для действующих пилотов, но и для будущих поколений – мы обязаны продвигать чистую борьбу без контактов. Надеюсь, когда вновь увидимся в следующем году, сражений на трассе будет больше», – сказал Фернандо.

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