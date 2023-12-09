Серхио Перес подвел итоги сезона: «Второй в мире. В 2024-м станем еще сильнее»

Перес поделился размышлениями после вице-чемпионства в 2023 году.

На гала-вечере пилоту « » вручили приз за второе место по итогам сезона, титул выиграл напарник мексиканца .

«Второй в мире. В этом году случались трудные моменты, но важно, что мы никогда не сдаемся. Мы многому научились и вернемся, став еще сильнее в 2024-м.

Как команда мы достигли всего! Прекрасная работа, «Ред Булл»!

Макс заслуживает чемпионство больше, чем кто-либо. Он весь год пилотировал потрясающе. Мои поздравления!

Спасибо за всю вашу поддержку, еще один сезон, наполненный прекрасными моментами. Обнимаю всех», – подвел итоги года Серхио, приложив фото с трофеем.

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Фото: соцсети Серхио Переса