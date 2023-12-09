Питер Уиндзор: «Феррари» выиграла бы 4-5 титулов за 8 лет, если бы заплатила Ньюи 2 миллиарда. Наверное, Ферстаппен перешел бы за ним»

Уиндзор проанализировал несостоявшийся переход Ньюи в «Феррари».

Как сообщал руководитель « » , глава конструкторского бюро команды Эдриан Ньюи был очень близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Феррари» после тяжелого сезона-2014.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор предположил, что за Ньюи мог последовать и нынешний чемпион .

«Было бы классно увидеть Макса в «Феррари», правда?

Если мы говорим о том, как глупо выглядели все команды [в 2023 году], как один человек, Эдриан Ньюи, сделал всех остальных посмешищем: если бы только у «Феррари» хватило мозгов нанять Эдриана восемь лет назад – даже семь или шесть лет назад – заплатить ему два миллиарда или сколько там, команда вернула бы все деньги с избытком, потому что выиграла бы четыре или пять титулов к данному моменту.

На мой взгляд, «Феррари» с этим решением выглядит глупее, чем соперники Эдриана сейчас. Нет никаких сомнений, что с ним «Феррари» завоевала бы больше чемпионств. Наверное, и Макс бы за ним перешел. Но команда просто этого не сделала», – поделился мыслями Уиндзор на своем ютуб-канале.

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