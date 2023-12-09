Питер Уиндзор: «Феррари» выиграла бы 4-5 титулов за 8 лет, если бы заплатила Ньюи 2 миллиарда. Наверное, Ферстаппен перешел бы за ним»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Питер Уиндзор Макс Ферстаппен Авто

Уиндзор проанализировал несостоявшийся переход Ньюи в «Феррари».

Как сообщал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, глава конструкторского бюро команды Эдриан Ньюи был очень близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Феррари» после тяжелого сезона-2014.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор предположил, что за Ньюи мог последовать и нынешний чемпион Макс Ферстаппен.

«Было бы классно увидеть Макса в «Феррари», правда?

Если мы говорим о том, как глупо выглядели все команды [в 2023 году], как один человек, Эдриан Ньюи, сделал всех остальных посмешищем: если бы только у «Феррари» хватило мозгов нанять Эдриана восемь лет назад – даже семь или шесть лет назад – заплатить ему два миллиарда или сколько там, команда вернула бы все деньги с избытком, потому что выиграла бы четыре или пять титулов к данному моменту.

На мой взгляд, «Феррари» с этим решением выглядит глупее, чем соперники Эдриана сейчас. Нет никаких сомнений, что с ним «Феррари» завоевала бы больше чемпионств. Наверное, и Макс бы за ним перешел. Но команда просто этого не сделала», – поделился мыслями Уиндзор на своем ютуб-канале.

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8 комментариев
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2 млрд??? Он в своем уме, может сразу переписать всю компанию на него?
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По-моему Феррари дешевле было бы отправить Луку Брази к Ньюи .
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На кой чёрт нужен Ферстаппен при наличии Ньюи?
И откуда взялась цифра в 2 млрд?
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На Макса тоже ярд в бюджет надо заложить
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Какой то бред, какие 2 млрд, увеличили бы ЗП читербулла вдвое и всё, и нахрен с ньюи не нужен читерстапен, хватило бы условного сайнса чтобы побить все рекорды на свете, а не нравится сайнс вон можно на выбор брать Рассела, Норриса, Эклера, да хоть Алонсо.
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на счёт суммы это вопрос дискуссионный и зависит от таланта переговорщиков Феррари, но ход мыслей правильный. В свое время в Феррари так уже делали с Шумахером и ко и это стало частью легендарной истории. Просто сейчас в Феррари нет таких личностей типа Тодда и Ди Монтеземолло, которые могут продавить свою идею...
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По альтернативно одаренной логике некоторых тут, будет не Феррари, а читеррари с читеронсо за рулем
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Ответ Nothern Lord
На кой чёрт нужен Ферстаппен при наличии Ньюи? И откуда взялась цифра в 2 млрд?
Это же Уинздор, босс US F1.)
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