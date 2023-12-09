Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й
Издание The Race представило рейтинг пилотов «Формулы-1» сезона-2023.
Пять авторов портала оценили выступления гонщиков по ходу года и расставили спортсменов от лучшего к худшему. При анализе учитывались скорость в квалификациях, гоночное мастерство, количество ошибок, стабильность и другие факторы.
Чемпион Макс Ферстаппен занял первую строчку в списке. Компанию пилоту «Ред Булл» в топ-3 составили Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Шарль Леклер («Феррари»). Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший третьим в чемпионате, оказался в рейтинге на пятой строчке, уступив представителю «Макларена» Ландо Норрису.
Вице-чемпион Серхио Перес («Ред Булл») расположился ниже, чем пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Предполагаемый претендент на место в топ-команде и напарник Цуноды Даниэль Риккардо оказался 18-м, худшим стал его предшественник Ник де Врис.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» по итогам сезона-2023 (The Race)
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