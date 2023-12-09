Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й

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Издание The Race представило рейтинг пилотов «Формулы-1» сезона-2023.

Пять авторов портала оценили выступления гонщиков по ходу года и расставили спортсменов от лучшего к худшему. При анализе учитывались скорость в квалификациях, гоночное мастерство, количество ошибок, стабильность и другие факторы.

Чемпион Макс Ферстаппен занял первую строчку в списке. Компанию пилоту «Ред Булл» в топ-3 составили Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Шарль ЛеклерФеррари»). Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший третьим в чемпионате, оказался в рейтинге на пятой строчке, уступив представителю «Макларена» Ландо Норрису.

Вице-чемпион Серхио Перес («Ред Булл») расположился ниже, чем пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Предполагаемый претендент на место в топ-команде и напарник Цуноды Даниэль Риккардо оказался 18-м, худшим стал его предшественник Ник де Врис.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по итогам сезона-2023 (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Алекс Албон («Уильямс»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
13. Серхио Перес («Ред Булл»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
21. Логан Сарджент («Уильямс»)
22. Ник де Врис («Альфа Таури»)
 

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4 комментария
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Фернандо Алонсо!
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Алонсо, конечно, извите за выражение, обоссал остальных пилотов формулы 1, выступая на не самом сильном болиде
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