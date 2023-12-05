Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов

Отдел контроля ФИА расследует Тото и из-за возможного конфликта интересов.

Тото является исполнительным директором, руководителем и совладельцем команды «Формулы-1» « », его жена Сьюзи – управляющий директор «Академии «Ф-1». Серией руководит ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами «Ф-1».

Предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не была бы ими получена в обычных условиях. Так, Тото мог узнавать от жены данные о деятельности ФОМ, недоступные другим боссам команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались высшему менеджменту «Ф-1».

Как передает BusinessF1, боссы команд пожаловались на Вольффа после того, как на недавней встрече Тото сказал фразу на основе информации, которая могла быть получена только от ФОМ.

Сообщается, что президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема попросили признать ситуацию конфликтом интересов, и он в ответ обратился к отделу контроля ФИА с просьбой провести расследование.

«ФИА в курсе спекуляций в прессе по поводу предполагаемой передачи конфиденциальной информации от сотрудника ФОМ руководителю команды «Ф-1». Отдел контроля рассматривает вопрос», – говорится в заявлении Федерации.

Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии

Тото Вольфф сравнил работу с Хэмилтоном с браком: «Мы со Сьюзи не думаем о разводе, даже если кричим друг на друга. Сказал Льюису в 2016-м, что не хочу с ним разводиться»