Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов

Теги ФИА Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф Тото Вольфф Мохаммед бен Сулайем Авто

Отдел контроля ФИА расследует Тото и Сьюзи Вольффа из-за возможного конфликта интересов.

Тото является исполнительным директором, руководителем и совладельцем команды «Формулы-1» «Мерседес», его жена Сьюзи – управляющий директор «Академии «Ф-1». Серией руководит ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами «Ф-1».

Предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не была бы ими получена в обычных условиях. Так, Тото мог узнавать от жены данные о деятельности ФОМ, недоступные другим боссам команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались высшему менеджменту «Ф-1».

Как передает BusinessF1, боссы команд пожаловались на Вольффа после того, как на недавней встрече Тото сказал фразу на основе информации, которая могла быть получена только от ФОМ.

Сообщается, что президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема попросили признать ситуацию конфликтом интересов, и он в ответ обратился к отделу контроля ФИА с просьбой провести расследование.

«ФИА в курсе спекуляций в прессе по поводу предполагаемой передачи конфиденциальной информации от сотрудника ФОМ руководителю команды «Ф-1». Отдел контроля рассматривает вопрос», – говорится в заявлении Федерации.

Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии

Тото Вольфф сравнил работу с Хэмилтоном с браком: «Мы со Сьюзи не думаем о разводе, даже если кричим друг на друга. Сказал Льюису в 2016-м, что не хочу с ним разводиться»

7 комментариев
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только узнали о их связи?? до этого, наверняка думали, что однофамильцы они
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То, что мерседес все эти годы пользовался административным ресурсом узнали только к концу 2023.
Позорище F1
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Ответ Вячеслав Клименко
только узнали о их связи?? до этого, наверняка думали, что однофамильцы они
А здесь ты знаешь или нет - ничего не сделаешь, пока не доказано что они сливают конфиденциальную инфу друг другу.

Хотя само то, что Вольфф пристроил жену на должность, где она может эту информацию получать, при том что все прекрасно понимают что будет дальше, как бы намекает на его масштабы влияния, но тут некоторые и дальше будут плакать про Фиабулл.
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у местных плакс ФИАбул одна из любимых болей, вместе с лучшим сезоном формулы последних лет и испарившимся скиллом одного превозмогателя
Им бы ФИАрдес без ограничений, тащивший их 10 лет за уши!
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Ответ sir_shir
у местных плакс ФИАбул одна из любимых болей, вместе с лучшим сезоном формулы последних лет и испарившимся скиллом одного превозмогателя Им бы ФИАрдес без ограничений, тащивший их 10 лет за уши!
ФИАдойчи, как обычно косят друг на друга.
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сегодня мафия - это не Италия, мафия сегодня гораздо выше по рангу, она управляет элитными видами спорта и даже самими ОИ. Надо это признать и что-то делать с этим. Если это вообще возможно.
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Ну Тото конечно даёт, сам себя спалил, иначе все так и оставалось бы на уровне догадок
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