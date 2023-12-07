Вольфф угрожал Тодту уходом Хэмилтона, если ФИА оставила бы Маси после сезона-2021 (Daily Mail)

Теги ФИА Жан Тодт Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Майкл Маси Авто

Вольфф оказывал давление на Тодта в конце 2021 года, сообщает Daily Mail.

Утверждается, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выдвинул ультиматум Жану Тодту, который в тот момент являлся президентом ФИА, после скандального Гран-при Абу-Даби-2021. Тогда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл» на фоне ошибки гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, который впоследствии завершил работу в ФИА.

Издание ссылается на высокопоставленного человека из мира «Ф-1».

«Он хочет контролировать каждую чертову вещь. Он засовывает свой палец во все пироги.

Он по сути приставил револьвер к голове Жана Тодта и сказал, что либо уходит Майкл Маси, либо Льюис Хэмилтон покидает спорт», – заявил источник.

Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Тото Вольфф: «Маси – придурок, который принял неверное решение»

13 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Ничего себе Вольф серый кардинал Ф1, людскими судьбами управляет. Жену на руководящую должность продвинул, гоночного директора уволил и никто ему ничего сделать не может.
Ещё и пальцы засовывает во все её пироги
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Прима-балерина поставила ультиматум...

Прямое вмешательство в дела ФИА в Ф-1 воспринимается уже как что-то абсолютно нормальное.
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причем Хэм такой: Тото, но я не хочу уходить!
а Тото ему в ответ: нет уж, придется. я - человек слова!
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Ничего себе Вольф серый кардинал Ф1, людскими судьбами управляет. Жену на руководящую должность продвинул, гоночного директора уволил и никто ему ничего сделать не может.
+9
-1
+8
не тот выбор сделал Тодт... сейчас уже сто раз бы исправился) )
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Ответ Always_sam
причем Хэм такой: Тото, но я не хочу уходить! а Тото ему в ответ: нет уж, придется. я - человек слова!
причем Хэм такой: Тото, но я не хочу уходить!
а Тото ему в ответ: да что этот ни... чемпион себе позволяет?
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Тото хотят выкинуть из Ф1?
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Отстранить Мерседес от f1 в 2024 и лишить всех титулов с 2014 по 2020
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Ответ Pelerin
Прима-балерина поставила ультиматум... Прямое вмешательство в дела ФИА в Ф-1 воспринимается уже как что-то абсолютно нормальное.
Прима-Пелерина ты хотел сказать?
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Ответ Minuvert
Ещё и пальцы засовывает во все её пироги
И не только ее
Мастер на все пироги, этот тото
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Я понимаю, бесполезно, но крик души.
Переводчики спортса, ну сколько можно гнать халтуру?!
He sticks his finger into every pie - идиома, можно хоть немного сосредоточиться, прежде чем гугл-перевод выкладывать в новости.
И она прозрачна даже без дополнительного уточнения. "Лезет во все щели".
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Ответ Mittermeyer
Ничего себе Вольф серый кардинал Ф1, людскими судьбами управляет. Жену на руководящую должность продвинул, гоночного директора уволил и никто ему ничего сделать не может.
Единственное что вызывает некоторые сомнения в этой версии - что об этом все узнали 🤣
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