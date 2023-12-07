Вольфф угрожал Тодту уходом Хэмилтона, если ФИА оставила бы Маси после сезона-2021 (Daily Mail)
Вольфф оказывал давление на Тодта в конце 2021 года, сообщает Daily Mail.
Утверждается, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф выдвинул ультиматум Жану Тодту, который в тот момент являлся президентом ФИА, после скандального Гран-при Абу-Даби-2021. Тогда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл» на фоне ошибки гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, который впоследствии завершил работу в ФИА.
Издание ссылается на высокопоставленного человека из мира «Ф-1».
«Он хочет контролировать каждую чертову вещь. Он засовывает свой палец во все пироги.
Он по сути приставил револьвер к голове Жана Тодта и сказал, что либо уходит Майкл Маси, либо Льюис Хэмилтон покидает спорт», – заявил источник.
Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»
Тото Вольфф: «Маси – придурок, который принял неверное решение»
Прямое вмешательство в дела ФИА в Ф-1 воспринимается уже как что-то абсолютно нормальное.
а Тото ему в ответ: нет уж, придется. я - человек слова!
а Тото ему в ответ: да что этот ни... чемпион себе позволяет?
Мастер на все пироги, этот тото
Переводчики спортса, ну сколько можно гнать халтуру?!
He sticks his finger into every pie - идиома, можно хоть немного сосредоточиться, прежде чем гугл-перевод выкладывать в новости.
И она прозрачна даже без дополнительного уточнения. "Лезет во все щели".