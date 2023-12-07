Вольфф угрожал Тодту уходом Хэмилтона, если ФИА оставила бы Маси после сезона-2021 (Daily Mail)

Вольфф оказывал давление на Тодта в конце 2021 года, сообщает Daily Mail.

Утверждается, что исполнительный директор « » Тото Вольфф выдвинул ультиматум , который в тот момент являлся президентом ФИА, после скандального -Даби-2021. Тогда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проиграл из « » на фоне ошибки гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, который впоследствии завершил работу в ФИА.

Издание ссылается на высокопоставленного человека из мира «Ф-1».

«Он хочет контролировать каждую чертову вещь. Он засовывает свой палец во все пироги.

Он по сути приставил револьвер к голове Жана Тодта и сказал, что либо уходит Майкл Маси, либо Льюис Хэмилтон покидает спорт», – заявил источник.

Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Тото Вольфф: «Маси – придурок, который принял неверное решение»