Заявление «Ф-1» о расследовании ФИА в отношении четы Вольфф: «Мы абсолютно уверены в том, что все эти обвинения не соответствуют действительности»

«Формула-1» сделала заявление в связи с расследованием ФИА.

Согласно заявлению серии, в «Ф-1» считают неправильными любые намеки на возможное наличие конфликта интересов между Тото и Сьюзи Вольффом.

«Мы принимаем к сведению публичное заявление, сделанное ФИА, и которое ранее не было доведено до нашего сведения.

Мы абсолютно уверены в том, что все эти обвинения не соответствуют действительности и у нас есть надежные механизмы и процедуры, которые обеспечивают разделение информации и ответственности в случае возникновения любого потенциального конфликта интересов.

Мы абсолютно уверены, что никто из членов нашей команды не мог допустить случая какого-либо несанкционированного разглашения информации руководителю гоночной команды и хотели бы предостеречь от неосмотрительных и столь серьезных заявлений, если те не имеют под собой оснований», – говорится в заявлении «Ф-1».

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов