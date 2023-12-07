Эмерсон Фиттипальди: «Алонсо в «Ред Булл» был бы таким же быстрым, как Ферстаппен»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фиттипальди сравнил Алонсо и Ферстаппена.

признался, что восхищен выступлениями 42-летнего «льва» за рулем « ». Бразилец также заявил, что в «Ред Булл» Алонсо не уступил бы в скорости Максу Ферстаппену.

– Фернандо в очень хорошей физической форме, в психологической тоже, у него большая жажда победы, мотивация. Он как лев. Он лев на трассе и выступает, чтобы атаковать. Он всегда очень высоко финиширует в гонках.

В Америке мы называем таких как Фернандо Алонсо «carreristas» – это гонщики, которые всегда прорываются вперед. Он очень быстрый, и я получаю удовольствие, наблюдая за его пилотажем.

По конкурентоспособности «Ф-1» на уровне других глобальных видов спорта вроде футбола, тенниса, баскетбола. Если с возрастным атлетом все в порядке с физической точки зрения, он все равно способен достигать результатов. Мне это очень нравится, ведь я пытался сделать что-то подобное (смеется). Я восхищаюсь Фернандо.

– Как думаете, может ли он выступать на максимуме до 49 лет, как вы?

– Конечно, может. До тех пор, пока сам будет хотеть. Он хорошо подготовлен с физической точки зрения. Помню, когда мне было 40, я перешел на особую диету. Возраст приходится компенсировать другими вещами. Нужно прилагать больше усилий, лучше готовиться физически, использовать высокоэнергетическую диету.

– Вы стали одним из самых молодых победителей гонки «Ф-1» в возрасте 23 лет, 9 месяцев и 22 дней. Вы уступаете лишь 11 пилотам, в том числе [Михаэлю] Шумахеру, Алонсо, , Феттелю и самому молодому из всех – Максу Ферстаппену. Что вы видите в ?

– Он на пике карьеры, в очень хорошей команде и с очень хорошей машиной. Он выступает как Хэмилтон, который несколько лет доминировал с «Мерседесом». Он выжимает из болида все. Гонщик, команда и машина – очень сильное сочетание, и они в своей лучшей форме.

– Ферстаппен сильнее Алонсо или Хэмилтона?

– Он очень быстрый, но, безусловно, если посадить Алонсо в «Ред Булл», он будет таким же быстрым.

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