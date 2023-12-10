Хэмилтон не стал забирать трофей за 3-е место в чемпионате – и отдал его болельщику

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон отдал болельщику приз на 3-е место в сезоне-2023.

Пилот «Мерседеса» впервые за карьеру в «Ф-1» закончил чемпионат на третьей позиции – ранее Льюис оказывался либо выше, либо ниже в общем зачете. Хэмилтон присутствовал на официальной церемонии награждения ФИА по итогам 2023 года, которая проходила в Баку.

Льюис получил приз за третью позицию в чемпионате, но не стал забирать его себе – вместо этого, как потом выяснилось благодаря информации из соцсетей, отдал его одному из болельщиков.

Сам болельщик по имени Нихад Несирли поделился фотографией подаренного трофея в своих соцсетях.

Предполагается, что Хэмилтон демонстративно отказался забирать трофей в знак своего несогласия с политикой и действиями ФИА в последнее время – в частности, дело о возможном конфликте интересов в отношении Тото и Сьюзи Вольфф, которое, впрочем, было быстро закрыто.

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6 комментариев
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Ответ Mittermeyer
У Тото хотя бы акции команды есть, его так просто не выгонишь. Но этот бездарь то куда лезет, таких "талантов" как он, полно в младших сериях, замена быстра найдется. Ладно бы еще Макс отказался от трофея, он незаменимая фигура в автоспорте, легенда своего времени, но этот то куда, посади за руль другого чернокожего пилота и никто даже разницы не заметит. Хэмилтону надо быть по аккуратнее со своими действиями, если он хочет в ф1 еще на годик другой задержаться.
И как это согласуется с лучшим местом из остальных?
Тебя не смущает полная оторванность твоих слов от реальности?
А вообще всегда приятно наблюдать подгорающие зады ненавистников.
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Ответ Башмак Нирванов
И как это согласуется с лучшим местом из остальных? Тебя не смущает полная оторванность твоих слов от реальности? А вообще всегда приятно наблюдать подгорающие зады ненавистников.
А должно согласовываться? Даже болельщики 3 место в ЛЗ Хэмилтона не признают, какое у него там место в рейтинге по итогам сезона? 5ое позади Макса, Алонсо, Леклера и Норриса, а ведь он ЛУЧШИЙ ИЗ ОСТАЛЬНЫХ, как же так.

Не нужен Хэмилтон уже автоспорту, деды без побед уже есть -- Алонсо, Халк, которые намного талантливее его, а другого предложить он не может. Вот и делает он всякие пиар акции, чтобы хоть как то напомнить о себе.
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