Хэмилтон не стал забирать трофей за 3-е место в чемпионате – и отдал его болельщику
Льюис Хэмилтон отдал болельщику приз на 3-е место в сезоне-2023.
Пилот «Мерседеса» впервые за карьеру в «Ф-1» закончил чемпионат на третьей позиции – ранее Льюис оказывался либо выше, либо ниже в общем зачете. Хэмилтон присутствовал на официальной церемонии награждения ФИА по итогам 2023 года, которая проходила в Баку.
Льюис получил приз за третью позицию в чемпионате, но не стал забирать его себе – вместо этого, как потом выяснилось благодаря информации из соцсетей, отдал его одному из болельщиков.
Сам болельщик по имени Нихад Несирли поделился фотографией подаренного трофея в своих соцсетях.
Предполагается, что Хэмилтон демонстративно отказался забирать трофей в знак своего несогласия с политикой и действиями ФИА в последнее время – в частности, дело о возможном конфликте интересов в отношении Тото и Сьюзи Вольфф, которое, впрочем, было быстро закрыто.
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Тебя не смущает полная оторванность твоих слов от реальности?
А вообще всегда приятно наблюдать подгорающие зады ненавистников.
Не нужен Хэмилтон уже автоспорту, деды без побед уже есть -- Алонсо, Халк, которые намного талантливее его, а другого предложить он не может. Вот и делает он всякие пиар акции, чтобы хоть как то напомнить о себе.