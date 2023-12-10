Хэмилтон не дарил трофей за 3-е место болельщику – в «Мерседесе» попытаются вернуть кубок (Planet F1)

«Мерседес» попытается вернуть трофей Хэмилтона за 3-е место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон не стал забирать трофей, положенный ему за финиш на третьем месте по итогам сезона «Формулы-1». Позже выяснилось, что Хэмилтон отдал трофей одному из болельщиков, присутствовавших на церемонии.

Сам болельщик у себя в соцсетях выложил несколько фотографий с вечера и заявил, что Хэмилтон лично подарил ему свой трофей за третье место.

Теперь же, по информации Planet F1 со ссылкой на собственные источники, выяснилось, что ситуация развивалась иным образом.

Как сообщается, трофей был оставлен на столе за кулисами – после того, как Льюис передал его одному из официальных лиц на церемонии. И должен был передать трофей Хэмилтону позже, уже после церемонии.

В настоящее время в « » пытаются выяснить, что именно случилось с трофеем после того, как все сотрудники покинули церемонию.

Согласно официальному заявлению «Мерседеса», Хэмилтон свой трофей никому не дарил:

«Сразу после ухода со сцены, как и на многих предыдущих церемониях вручения призов, Льюис принял предложение официальных лиц, отвечавших за организацию мероприятия, отправить трофей команде и обеспечить его доставку. Мы можем подтвердить, что Льюис не отдавал свой трофей никому в качестве «подарка», как было заявлено ранее».

Хэмилтон не стал забирать трофей за 3-е место в чемпионате

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