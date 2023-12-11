Болельщик заявил, что Хэмилтон не дарил ему трофей: «Я спросил, могу ли забрать приз, Льюис принял меня за сотрудника ФИА и ответил «да»
Фанат, забравший приз Хэмилтона на церемонии ФИА, объяснил ситуацию.
Болельщик Нихад Несирли, сообщавший, что Льюис Хэмилтон подарил ему трофей за третье место по итогам сезона-2023 «Формулы-1», назвал произошедшее «недопониманием».
Ранее «Мерседес» выпустил заявление, в котором опроверг информацию о том, что Хэмилтон подарил кому-либо кубок.
«Я очень разочарован сообщениями о том, что я вор или вроде того. Во-первых, хочу сказать, что я ничего ни у кого не крал.
Это просто недопонимание. Льюис Хэмилтон положил трофей на стол. Я спросил, могу ли его забрать.
Он ответил: «Да, вы можете забрать приз». И я подумал, что он подарил мне трофей. Но теперь, после заявления «Мерседеса», я понял, что Льюис не дарил мне трофей. Он по ошибке принял меня за сотрудника ФИА, ответственного за награду», – написал фанат, после чего удалил аккаунт в соцсетях.
Хэмилтон не дарил трофей за 3-е место болельщику – в «Мерседесе» попытаются вернуть кубок (Planet F1)