Ферстаппен выложил фото с чемпионским кубком: «3 🏆»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен получил трофей чемпиона «Формулы-1» 2023 года.

По итогам завершившего сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал третий титул подряд.

Напарнику Ферстаппена Серхио Пересу вручили приз за вице-чемпионство, руководителю команды Кристиану Хорнеру – Кубок конструкторов.

Нидерландец показал фото с церемонии награждения ФИА.

«3 🏆», – подписал пост Макс.

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Фото: соцсети Макса Ферстаппена

3 комментария
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Вот оно, величие...
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Дай бог не последний!!!Удачи в дальнейшем!!!
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