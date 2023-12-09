Ферстаппен выложил фото с чемпионским кубком: «3 🏆»
Ферстаппен получил трофей чемпиона «Формулы-1» 2023 года.
По итогам завершившего сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал третий титул подряд.
Напарнику Ферстаппена Серхио Пересу вручили приз за вице-чемпионство, руководителю команды Кристиану Хорнеру – Кубок конструкторов.
Нидерландец показал фото с церемонии награждения ФИА.
«3 🏆», – подписал пост Макс.
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