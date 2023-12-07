Марк Маркес: «95 процентов гонщиков MotoGP остались бы в «Хонде», но я победитель и убийца»

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Авто

Марк Маркес объяснил решение покинуть «Хонду».

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес выступал за «Хонду» 11 лет, а в следующем сезоне будет гоняться на байке «Дукати» за «Грезини».

Испанец допустил, что уход из «зоны комфорта» не оправдает ожиданий.

«Да, конечно, такая возможность есть, и, конечно, у меня есть некоторые сомнения. Я приму, если переход не окажется успешным. Я приму критику и все остальное. Но по крайней мере я завершу карьеру со спокойной душой, потому что попробую все.

Я так устроен. Моя зона комфорта – это остаться в «Хонде». 95 процентов гонщиков остались бы в «Хонде». Почему? Большая зарплата, никакого давления. Я бы развивал байк и мог говорить: «Гонка не получилась, потому что мы развиваем байк».

Это было бы просто. Но я не такой. Я победитель, я убийца, и я сделаю все возможное, чтобы сражаться на вершине», – рассказал Маркес.

Марк Маркес: «Я оказался быстрым в болиде «Ф-1» в Австрии, но в Монако все было бы совсем по-другому»

MotoGP. Марк Маркес дебютировал за рулем «Дукати» после 11 лет с «Хондой» и стал 4-м на тестах в Валенсии

1 комментарий
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Я бы сказал так, свалить от космической зп для мотогп немногие решились бы, тем более Маркес бесплатно будет ездить в следующем году. А вот свалить с ведра с ЗП на порядок меньше, тут уже многие свалили бы.
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