Сьюзи Вольфф о прекращении расследования ФИА: «Не остановлюсь, пока не выясню, кто именно был инициатором данной кампании и ввел в заблуждение СМИ»

Сьюзи Вольфф намерена найти инициатора расследования ФИА.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением , который является исполнительным директором « », и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1».

После того, как факт проведения расследования стал достоянием общественности, в поддержку Тото и Сьюзи выступили все без исключения команды «Формулы-1».

В четверг вечером ФИА выпустила новое заявление, в котором сообщила о прекращении расследования. В заявлении отмечается, что ФИА сделала вывод, что «несанкционированного разглашения конфиденциальной информации» не было.

По словам Сьюзи Вольфф, подобное поведение ФИА ее ни в коем случае не устроило и она намерена добиться разглашения всех деталей дела – в стремлении найти того, кто был инициатором начала подобного расследования.

«Когда я увидела заявление, опубликованное ФИА вчера вечером, моей первой реакцией было: «И это все?» На протяжении двух дней в медиапространстве и на брифингах звучали различные инсинуации, подвергавшие сомнению мою честность, но при этом никто не удосужился поговорить со мной напрямую.

Может быть, я просто стала побочным ущербом при неудачной попытке атаки на кого-то другого, а может это была чья-то неудачная попытка дискредитировать меня лично, но я слишком много и упорно работала, чтобы моя репутация могла быть поставлена под сомнение необоснованным пресс-релизом.

Как вид спорта мы уже прошли очень длинный путь. И я была чрезвычайно благодарна за единую поддержку со стороны команд «Формулы-1». Я работала со многими замечательными женщинами и мужчинами и в «Формуле-1», и в ФИА, которые всегда действовали в лучших интересах нашего спорта.

Однако данный эпизод до сих пор в условиях отсутствия какой-либо прозрачности и ответственности. Я получаю оскорбления в интернете в отношении и моей работы, и моей семьи. Но я не позволю себя запугивать и намерена действовать до конца, пока не выясню, кто именно был инициатором данной кампании и ввел в заблуждение СМИ», – рассказала Вольфф.

ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф