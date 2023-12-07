Тото Вольфф: «Слава богу, я ошибся, сказав, что «Ред Булл» выиграет все гонки»

Вольфф прокомментировал свой прогноз по поводу доминирования «Ред Булл».

Исполнительный директор « » рад, что чемпионам мира не удалось провести сезон-2023 без поражений – в Сингапуре быстрейшим стал пилот « » .

– Вы оказались почти правы, когда после первого Гран-при предсказали, что « » выиграет все гонки…

– Слава богу, я ошибся, по крайней мере в Сингапуре не вышло.

Но в итоге все остальные были даже не близки к такому сочетанию машины и гонщика, чтобы хотя бы мечтать о победе. [«Ред Булл»] был в своей галактике. И все логические аргументы подсказывают, что команда вновь окажется очень сильна в 2024-м.

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!