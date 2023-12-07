Тото Вольфф: «Слава богу, я ошибся, сказав, что «Ред Булл» выиграет все гонки»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф прокомментировал свой прогноз по поводу доминирования «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рад, что чемпионам мира не удалось провести сезон-2023 без поражений – в Сингапуре быстрейшим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

– Вы оказались почти правы, когда после первого Гран-при предсказали, что «Ред Булл» выиграет все гонки…

– Слава богу, я ошибся, по крайней мере в Сингапуре не вышло.

Но в итоге все остальные были даже не близки к такому сочетанию машины и гонщика, чтобы хотя бы мечтать о победе. [«Ред Булл»] был в своей галактике. И все логические аргументы подсказывают, что команда вновь окажется очень сильна в 2024-м.

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!

2 комментария
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Вот оно главное отличие величайшего пилота в истории от "величайшего" пилота в истории, за рулем чемпионского болида один ставит рекорды на века, а другой так ни один рекорд зависящий от пилотажных навыков поставить не смог. А у Макса даже не космовоз на уровне Мерса 2020 года, за рулём такого болида он бы и все гонки выиграл в сезоне обогнав 2ое место на целый круг.
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