Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

Теги ФИА Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф Астон Мартин Тото Вольфф Хаас Альпин Авто

Команды «Ф-1» не причастны к расследованию в отношении Тото и Сьюзи Вольфф.

Руководитель команды Кристиан Хорнер сообщил, что в «Ред Булл» не подавали никаких официальных жалоб в ФИА в отношении наличия возможного конфликта интересов в работе Тото и Сьюзи Вольффа.

Ранее из прессы стало известно о начале расследования ФИА. Тото является исполнительным директором, руководителем и совладельцем команды «Мерседес», его жена Сьюзи работает на должности управляющего директора «Академии «Ф-1» – женской гоночной серией. При этом руководство чемпионатом осуществляет  ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами «Ф-1».

Предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не могла быть получена ими в обычных условиях. Так, Тото мог узнавать от жены данные о деятельности ФОМ, недоступные другим боссам команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались топ-менеджменту «Ф-1».

«Мы с «Мерседесом» серьезные соперники на трассе, но мы не подавали в ФИА никаких официальных жалоб – ни на Сьюзи, ни на Тото, ни на команду «Мерседес». На самом деле «Ред Булл» принимал самое активное участие в работе «Академии «Ф-1» с момента создания серии. До той степени, что в 2024 году мы присоединимся к серии сразу с тремя болидами. И мы активно работаем и сотрудничаем со Сьюзи, которая прекрасно справляется со своими обязанностями в «Академии «Ф-1».

Так что я думаю, что мы, как и остальные, были очень удивлены заявлением, прозвучавшим прошлым вечером. Но все это расследование точно не было спровоцировано или инициировано «Ред Булл». Мы не подавали никаких официальных запросов ни в ФИА, ни в ФОМ. «Ред Булл» здесь не при чем», – рассказал Хорнер.

Позже в соцсетях появились соответствующие заявления от «Уильямса», «Хааса», «Астон Мартин», «Феррари», «Макларена», «Альпин», «Заубера» и «Альфа Таури».На данный момент все команды «Ф-1» заявили о своей непричастности.

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов

6 комментариев
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Интерессссно. Или Ф1 надавила на команды или же вся эта история продуманный вброс
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А кто это сделал? О_о
Я так понимаю, все заявили о непричастности кроме мерседеса;)
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Видимо, жалобу подал сэр Льюис. Гетеросексуальная пара с участием руководителя Мерседес и жены из ФОМ не соответствует его представлениям о многообразии в команде.
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Просто жалобу подали жены глав команд ф1 и всё)
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Либерти Медиа великая компания, разом нагнуть всю Ф1 -- это сильно.
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Вы не понимаете, у них просто одинаковые фамилии, а так они друг от друга независимы, в плане деловых отношений! 🤪
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