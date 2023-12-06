Команды «Ф-1» заявили о непричастности к расследованию ФИА в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

Команды «Ф-1» не причастны к расследованию в отношении Тото и Сьюзи Вольфф.

Руководитель команды сообщил, что в «Ред Булл» не подавали никаких официальных жалоб в ФИА в отношении наличия возможного конфликта интересов в работе Тото и .

Ранее из прессы стало известно о начале расследования ФИА. Тото является исполнительным директором, руководителем и совладельцем команды « », его жена Сьюзи работает на должности управляющего директора «Академии «Ф-1» – женской гоночной серией. При этом руководство чемпионатом осуществляет ФОМ – компания, владеющая коммерческими правами «Ф-1».

Предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не могла быть получена ими в обычных условиях. Так, Тото мог узнавать от жены данные о деятельности ФОМ, недоступные другим боссам команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались топ-менеджменту «Ф-1».

«Мы с «Мерседесом» серьезные соперники на трассе, но мы не подавали в ФИА никаких официальных жалоб – ни на Сьюзи, ни на Тото, ни на команду «Мерседес». На самом деле «Ред Булл» принимал самое активное участие в работе «Академии «Ф-1» с момента создания серии. До той степени, что в 2024 году мы присоединимся к серии сразу с тремя болидами. И мы активно работаем и сотрудничаем со Сьюзи, которая прекрасно справляется со своими обязанностями в «Академии «Ф-1».

Так что я думаю, что мы, как и остальные, были очень удивлены заявлением, прозвучавшим прошлым вечером. Но все это расследование точно не было спровоцировано или инициировано «Ред Булл». Мы не подавали никаких официальных запросов ни в ФИА, ни в ФОМ. « » здесь не при чем», – рассказал Хорнер.

Позже в соцсетях появились соответствующие заявления от «Уильямса», «Хааса», «Астон Мартин», « », «Макларена», «Альпин», «Заубера» и «Альфа Таури».На данный момент все команды «Ф-1» заявили о своей непричастности.

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов