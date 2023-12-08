Тото Вольфф: «Ведем с ФИА активный диалог на предмет юридических вопросов в отношении закрытого расследования»

Вольфф использует юридические средства для выяснения деталей расследования ФИА.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением , который является исполнительным директором « », и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1». Однако расследование было быстро прекращено.

«Мы понимаем, что события этой недели вызывают у СМИ большой интерес. В настоящее время мы ведем с ФИА активный диалог на предмет юридических вопросов. Мы ожидаем полной прозрачности в отношении того, что именно произошло и почему, и оставляем за собой право использовать все доступные юридические методы.

Поэтому мы бы хотели, чтобы вы с пониманием отнеслись к нашей позиции – что пока мы не будем давать официальных комментариев по данному вопросу, но при этом обязательно займемся им в надлежащее время», – рассказал Вольфф.

ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф