Тото Вольфф: «Ведем с ФИА активный диалог на предмет юридических вопросов в отношении закрытого расследования»

Теги ФИА Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф использует юридические средства для выяснения деталей расследования ФИА.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением Тото Вольффа, который является исполнительным директором «Мерседеса», и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1». Однако расследование было быстро прекращено.

«Мы понимаем, что события этой недели вызывают у СМИ большой интерес. В настоящее время мы ведем с ФИА активный диалог на предмет юридических вопросов. Мы ожидаем полной прозрачности в отношении того, что именно произошло и почему, и оставляем за собой право использовать все доступные юридические методы.

Поэтому мы бы хотели, чтобы вы с пониманием отнеслись к нашей позиции – что пока мы не будем давать официальных комментариев по данному вопросу, но при этом обязательно займемся им в надлежащее время», – рассказал Вольфф.

ФИА не нашла нарушений после расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфф

5 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Льюис Гамильтон оказался прав, как и всегда. Величайший и благороднейший человек. Нам повезло, что он не просто выступает в гонках, которые мы смотрим, а в целом, что он просто существует и ходит с нами по одной земле
Нам не повезло, что Bzz Pvz с нами в одном подвале
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Пошло г...о по трубам.
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