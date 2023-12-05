«Ф-1» будет проводить Гран-при в Мадриде с 2026 года (Джо Сейвард)

Теги Гран-при Испании трассы Формула-1 Барселона-Каталония Авто

«Формула-1» договорилась о проведении гонок в Мадриде.

В ближайшее время «Ф-1» объявит о сделке на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года, сообщает журналист Джо Сейвард. Заезды будут проходить на трассе вокруг центра IFEMA, неподалеку от аэропорта Барахас. Контракт заключен на десять лет.

По информации Сейварда, в организацию Гран-при будут вложены частные средства при поддержке города и региональных властей. Зрители смогут добраться до автодрома на общественном транспорте, в том числе на метро.

Контракт на проведение Гран-при Испании на треке «Барселона-Каталония» действует до конца 2026 года. Как утверждает издание Okdiario, в 2026-м в стране пройдут два этапа «Ф-1», а в 2027-м Барселона потеряет место в календаре.

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2 комментария
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Hala Madrid
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Отлично, Алонсо выиграет.
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