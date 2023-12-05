Марк Маркес: «Я оказался быстрым в болиде «Ф-1» в Австрии, но в Монако все было бы совсем по-другому»

Марк Маркес не рассматривал переход в «Формулу-1» после тестов болида.

В 2018 году гонщик «Грезини» Марк Маркес, тогда выступавший за « » в MotoGP, протестировал болид «Ред Булл» 2012 года в ливрее «Торо Россо» на трассе .

Испанец признался, что не размышлял о выступлениях в «формулах» на фоне успеха за рулем RB8.

«Нет. Конечно, было невероятно круто пилотировать машину «Ф-1», и я оказался довольно быстрым, это правда. Но в тот день за мной хорошо присматривали. Должен поблагодарить и «Ред Булл», а также доктора . Также на тестах присутствовал .

Это был по-настоящему особенный день – и да, я выступил достаточно хорошо. Я был быстрым, но на закрытых тестах и хорошо знакомой трассе, « ». Если бы я пилотировал на городском автодроме вроде , все было бы совсем по-другому. Для управления машиной нужны по-настоящему невероятные навыки. Начинать надо с раннего возраста», – сообщил шестикратный чемпион MotoGP.

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