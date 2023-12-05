Марк Маркес: «Я оказался быстрым в болиде «Ф-1» в Австрии, но в Монако все было бы совсем по-другому»
Марк Маркес не рассматривал переход в «Формулу-1» после тестов болида.
В 2018 году гонщик «Грезини» Марк Маркес, тогда выступавший за «Хонду» в MotoGP, протестировал болид «Ред Булл» 2012 года в ливрее «Торо Россо» на трассе Гран-при Австрии.
Испанец признался, что не размышлял о выступлениях в «формулах» на фоне успеха за рулем RB8.
«Нет. Конечно, было невероятно круто пилотировать машину «Ф-1», и я оказался довольно быстрым, это правда. Но в тот день за мной хорошо присматривали. Должен поблагодарить Марка Уэббера и «Ред Булл», а также доктора Гельмута Марко. Также на тестах присутствовал Ники Лауда.
Это был по-настоящему особенный день – и да, я выступил достаточно хорошо. Я был быстрым, но на закрытых тестах и хорошо знакомой трассе, «Ред Булл Ринг». Если бы я пилотировал на городском автодроме вроде Монако, все было бы совсем по-другому. Для управления машиной нужны по-настоящему невероятные навыки. Начинать надо с раннего возраста», – сообщил шестикратный чемпион MotoGP.
Валентино Росси: «Даже мама говорила, что я должен выбрать «Феррари». Но сердцем я решил остаться в MotoGP»
MotoGP. Марк Маркес дебютировал за рулем «Дукати» после 11 лет с «Хондой» и стал 4-м на тестах в Валенсии