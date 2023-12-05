«Ф-1» будет начислять очки за квалификацию к спринту, если введет реверсивную решетку (AMuS)

Стал известен возможный формат уик-эндов со спринтами в «Формуле-1».

В 2024 году гонщики проведут шесть мини-гонок – в частности, в Китае и Майами. «Ф-1» пока не объявляла, каким будет формат уик-эндов.

Как выяснило издание Auto Motor und Sport, квалификация к Гран-при будет проходить в субботу, а не в пятницу, как раньше, в то время как на пятницу перенесут квалификацию к спринту.

Таким образом, в пятницу пилоты проедут единственную практику и квалификацию к спринту, в субботу – спринт и основную квалификацию, в воскресенье – главную гонку.

и «Ф-1» пока не согласовали детали формата. В частности, высказывались различные предложения, касающиеся правил закрытого парка. В 2023 году команды не могли вносить изменения в машины после первой же сессии уик-энда.

В будущем вероятно введение реверсивной решетки для спринта. Такой вариант возможен лишь в том случае, если очки начнут начислять за квалификацию к спринту и у гонщиков появится мотивация провести сессию как можно лучше.

Издание отмечает, что внедрение реверсивной решетки уже в 2024-м в данный момент маловероятно, в том числе из-за сопротивления со стороны команд. Тем не менее, вариант будет рассматриваться с прицелом на последующие сезоны.

В то же время «Ф-1» высказывает желание определиться с форматом и не менять его каждый год, чтобы дать возможность фанатам привыкнуть. Также сообщается, что в среднесрочной перспективе количество спринтов не будет увеличено.

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