Ферстаппен доминирует с 14-го стартового места, Риккардо покидает «Макларен», авария Хэмилтона и Алонсо, «Ауди» в «Ф-1» и другие события Гран-при Бельгии

Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при Бельгии «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен стартовал с 14-й позиции из-за моторного штрафа, все равно выиграл гонку и привез соперникам почти 18 секунд. Макс одержал третью победу подряд и девятую в сезоне, показал лучшее время в квалификации, стал гонщиком дня и повторил достижение Брюса Макларена, которое 62 года не покорялось никому.

Перес финишировал вторым, обеспечив «Ред Булл» четвертый дубль в 2022 году, стартовавший с поула Сайнс завершил заезд третьим.

2. «Феррари» не подкачала: позвала Леклера на пит-стоп за два круга до финиша, но вместо очка за лучший круг проиграла позицию Алонсо из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейн. Фернандо прокомментировал стратегию бывшей команды с улыбкой, у Бинотто как всегда все в порядке. Шарль теперь, кстати, даже не второй в чемпионате.

3. Хэмилтон столкнулся с Алонсо, после чего испанец назвал соперника «идиотом», который «умеет гоняться, только стартуя первым». Льюис сошел и признал вину, но обсуждать инцидент с Фернандо не захотел, а Вольфф напомнил испанцу про семь титулов.

Британец еще и получил предупреждение за отказ сразу посетить медицинский центр, хотя признался, что «чуть спину не сломал».

4. Риккардо уходит из «Макларена» в конце 2022 года. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

5. «Ауди» объявила об участии в «Ф-1» с 2026 года и показала концепцию ливреи, после чего «Альфа Ромео» немедленно сообщила о прекращении сотрудничества с «Заубером» после сезона-2023.

6. Трансферные слухи: «Альпин» хочет заполучить Гасли, Шумахер и Херта – претенденты на место в «Альфа Таури». Мик также входит в шорт-лист «Альпин», а в «Хаасе» подтвердили, что рассматривают любые варианты.

7. Алонсо опроверг «теории заговора» об участии в трансферной саге Пиастри, а руководитель «Альпин» рассказал о реакции Оскара, когда юниору сказали о повышении до боевого гонщика «Ф-1».

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта с 14-го места

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии

Другие серии

1. Лоусон выиграл первую гонку «Формулы-2» в Спа, Дуэн – вторую.

2. Смоляр завоевал подиум в субботнем заезде «Формулы-3», после воскресной гонки четырех лидеров чемпионата разделяют пять очков.

Главные цитаты недели

Виталий Петров: «Может, Гран-при России вернется в 2023-м. Сегодня Доменикали есть, завтра его нет»

Макс Ферстаппен о лучшем времени в квалификации: «Техническая директива ФИА очень, очень плохо на нас повлияла»

Тото Вольфф о примере «МЮ» Фергюсона: «Я изучал, почему серии великих команд прекращаются»

Даниэль Риккардо: «Не знаю, что ждет меня впереди. Но о времени в «Макларене» всегда буду вспоминать с улыбкой»

Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Ландо Норрис: «Не сочувствую Риккардо. В начале года болид «Макларена» больше подходил ему, пилот должен адаптироваться»

🔔 Гонки в ближайшие семь дней

1. Гран-при Нидерландов «Ф-1» (2-4 сентября).

2. Младшие серии: «Ф-2» и «Ф-3» в Зандворте (2-4 сентября).

3. Гран-при Сан-Марино MotoGP (2-4 сентября).

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