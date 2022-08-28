Фернандо Алонсо о Хэмилтоне: «Что за идиот. Этот парень умеет гоняться, только стартуя первым»

Пилот остался крайне недоволен действиями . Испанец и гонщик столкнулись на первом круге Гран-при Бельгии. Хэмилтон в итоге был вынужден сойти с дистанции, а Алонсо продолжил борьбу:

«Что за идиот! Так закрывать калитку, находясь на внешней траектории. То есть, у нас был просто потрясающий старт, но этот парень умеет гоняться, только стартуя первым».

Хэмилтон сошел с дистанции Гран-при Бельгии после столкновения с Алонсо

Сайнс лидирует в Бельгии, Алонсо и Хэмилтон столкнулись

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