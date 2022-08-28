Льюис Хэмилтон об аварии с Алонсо: «Моя вина, я не оставил достаточно места»

Пилот взял на себя вину за столкновение с .

Соперники дошли до контакта на первом круге Гран-при Бельгии, после чего гонщик продолжил заезд и финишировал пятым, а Льюис сошел. Стюарды не стали наказывать семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Безусловно, моя вина.

Не повезло – это гонки. Я отдал все силы. Я пытался совершить обгон по внешней в пятом повороте, но не оставил достаточно места. Это случилось ненамеренно – просто так вышло», – заявил Льюис.

Хэмилтон поделился впечатлениями от полета над трассой – его машина сильно подскочила на колесе Алонсо:

«Помню, как я посмотрел на землю – было довольно высоко. Я слышал, что в коробке передач что-то сломалось. В задней части болида многое может сломаться, и мне сказали, что нужно остановиться. Я надеялся, что продолжу гонку, но не вышло».

Хэмилтон сошел с дистанции Гран-при Бельгии после столкновения с Алонсо

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