Отмар Сафнауэр: «Пиастри улыбнулся и поблагодарил, когда я сообщил ему о повышении до боевого гонщика «Альпин»

Отмар Сафнауэр заявил, что знал об объявлении его боевым пилотом «Альпин».

После того, как команда отдала своему резервисту место основного гонщика в «Формуле-1» на 2023 год, Пиастри написал, что объявление сделано без его ведома. Предполагается, что Оскар продолжит карьеру в .

«Я сообщил Оскару до того, как было сделано объявление. Он находился на симуляторе, так что я его нашел, и он улыбнулся и поблагодарил. Мы очень быстро выпустили пресс-релиз», – сказал руководитель перед Гран-при Бельгии.

Отмар объяснил, почему в пресс-релизе отсутствовали цитаты Пиастри:

«Команда реагировала очень быстро и не хотела ходить туда-сюда с его менеджментом».

Также Сафнауэр рассказал, как узнали о заявлении австралийца:

«Из социальных сетей».

Руководство «Альпин» продолжает утверждать, что Пиастри нарушил контракт. В частности, Сафнауэр опроверг информацию о том, что в соглашении присутствовал дедлайн, который окончился 31 июля – непосредственно перед тем, как стали развиваться события.

«В контракте должны быть прописаны определенные моменты, и я уверен, что они там есть. Нет ничего вроде «к 31 июля ты можешь делать какие-то вещи». Этот дедлайн, о котором я все время читаю – выдумка.

Соглашение рассчитано до 2024 года с опцией в 2023-м. Там есть гораздо больше – не хочу углубляться в детали. Мы, безусловно, выполнили свою часть сделки», – отметил глава команды.

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