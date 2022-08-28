Фернандо Алонсо: «У «Феррари» всегда странная стратегия»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Шарль Леклер Альпин Авто

Гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо удивила стратегия бывшей команды.

В конце Гран-при Бельгии «Феррари» позвала Шарля Леклера на пит-стоп, чтобы установить лучший круг. Леклер уступил пятую позицию Алонсо, затем вернул ее, но в итоге проиграл Фернандо из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

«Да, я удивился. У «Феррари» всегда какая-то странная стратегия. Это один из тех случаев», – с улыбкой сообщил испанец после гонки.

Леклер получил 5-секундный штраф и потерял 5-е место после позднего пит-стопа

Маттиа Бинотто о штрафе Леклера: «Пит-стоп – верное решение. Не повезло с сенсорами скорости»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные