Фернандо Алонсо: «У «Феррари» всегда странная стратегия»

Гонщика удивила стратегия бывшей команды.

В конце Гран-при Бельгии позвала на пит-стоп, чтобы установить лучший круг. Леклер уступил пятую позицию Алонсо, затем вернул ее, но в итоге проиграл Фернандо из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

«Да, я удивился. У «Феррари» всегда какая-то странная стратегия. Это один из тех случаев», – с улыбкой сообщил испанец после гонки.

Леклер получил 5-секундный штраф и потерял 5-е место после позднего пит-стопа

Маттиа Бинотто о штрафе Леклера: «Пит-стоп – верное решение. Не повезло с сенсорами скорости»

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