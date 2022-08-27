Формула-3. Бельгия. Беарман выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й

Пилот «Премы» Оливер Беарман выиграл спринт «Формулы-3» в Бельгии.

Беарман вышел в лидеры на первых кругах, в то время как стартовавшие с первого ряда Зак О’Салливан ( ) и Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») попали в инциденты и были вынуждены заезжать в боксы.

Вторым финишировал Роман Штанек из , третьим – гонщик «МП Моторспорт» . Смоляр стартовал шестым и пробился в топ-3, затем за несколько кругов до финиша пропустил Штанека, однако в итоге завоевал третье место благодаря штрафу Джонни Эдгара («Трайдент»). Пилот «Премы» прорвался из конца второй десятки на пятое место, лидеры чемпионата Исак Хаджар («Хайтек») и Виктор Мартен («АРТ») стали девятым и 22-м, соответственно.

На шестом круге Зейн Мэлони («Трайдент») и Оливер Гете ( ) попали в крупную аварию в «Бланшимоне», из-за чего заезд прервали красными флагами. Гонщики самостоятельно покинули место инцидента.

Изображение кликабельно.

Хаджар слегка укрепил лидерство в чемпионате: на его счету 106 очков, в то время как у Мартена – 104. Следующие три позиции занимают гонщики «Премы» Леклер (101), Беарман (90) и Джек Кроуфорд (80). Смоляр располагается на седьмом месте (71).

Формула-3. Бельгия. Квалификация. Коллет выиграл поул, Смоляр – 7-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram