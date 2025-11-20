Ланс Стролл о критике Колапинто: «Возможно, Франко недоволен жизнью. У него ноль очков – ему следует подумать о себе»
Стролл дал суровый ответ на критику Колапинто.
Пилот «Астон Мартин» прокомментировал заявление Франко Колапинто.
После Гран-при Бразилии гонщик «Альпин» посчитал Стролла виновным в аварии Габриэла Бортолето на старте гонки.
«Стролл всегда выносит других с трассы, он не смотрит в зеркала», – сказал тогда Колапинто.
В рамках уик-энда в Лас-Вегасе канадец ответил на критику Франко:
«Я слышал об этом. Не знаю. Возможно, он недоволен жизнью. Не знаю, сколько у него очков в чемпионате. Не могу сказать».
Тем не менее Ланс вскоре продолжил:
«У него ноль очков. Не знаю. Вероятно, ему следовало бы сосредоточиться на собственных делах и постараться набрать несколько очков в этом году».
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
