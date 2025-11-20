Ланс Стролл о критике Колапинто: «Возможно, Франко недоволен жизнью. У него ноль очков – ему следует подумать о себе»

Стролл дал суровый ответ на критику Колапинто.

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал заявление Франко Колапинто.

После Гран-при Бразилии гонщик «Альпин » посчитал Стролла виновным в аварии Габриэла Бортолето на старте гонки.

«Стролл всегда выносит других с трассы, он не смотрит в зеркала», – сказал тогда Колапинто.

В рамках уик-энда в Лас-Вегасе канадец ответил на критику Франко:

«Я слышал об этом. Не знаю. Возможно, он недоволен жизнью. Не знаю, сколько у него очков в чемпионате. Не могу сказать».

Тем не менее Ланс вскоре продолжил:

«У него ноль очков. Не знаю. Вероятно, ему следовало бы сосредоточиться на собственных делах и постараться набрать несколько очков в этом году».

Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»

