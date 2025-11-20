Льюис Хэмилтон о критике Элканна: «Всегда не против поменьше общаться с прессой!»

Хэмилтон дал ответ на критику со стороны главы «Феррари».

Пилот «Феррари» прокомментировал недовольство президента компании Джона Элканна, который после уик-энда в Бразилии заявил, что гонщикам Скудерии «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«Я всегда не против поменьше общаться с прессой! Но если серьезно, думаю, в этой команде нам всем нужно взять на себя ответственность – мы все должны сыграть свою роль. В этой команде, в каждом ее сотруднике очень много страсти.

Я невероятно благодарен за те невообразимые усилия, которые на протяжении каждой недели продолжают прикладывать все сотрудники на базе команды. На «Феррари» всегда обращают очень много внимания и не всегда в позитивном ключе, но мы настроены все изменить. Я готов помочь команде измениться и стать сильнее.

Каждая трудность – это возможность стать лучше. Уверен, мы добьемся желаемого», – сказал Хэмилтон в рамках уик-энда в Лас-Вегасе.

