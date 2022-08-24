Риккардо и «Макларен» договорились о расторжении контракта после сезона-2022

и команда «Макларен» достигли договоренности о досрочном расторжении контракта. Стороны прекратят сотрудничество по окончании нынешнего сезона.

Соответствующее заявление команда сделала на своем официальном сайте, а факт прекращения сотрудничества подтвердили и сам Риккардо, и боссы «Макларена» и .

Изначально контракт Риккардо с «Маклареном» подразумевал опцию продления до конца 2023 года, которой мог воспользоваться сам гонщик. В «Макларене», где хотят видеть напарником Ландо Норриса Оскара Пиастри, старались договориться с Риккардо о прекращении сотрудничества. Также сообщалось, что сторона Риккардо просила за досрочное расторжение контракта сумму в районе $20 млн.

Об актуальных условиях расторжения контракта на данный момент не сообщается. Также пока не ясно, где именно Риккардо продолжит карьеру в следующем сезоне – в разное время в прессе всплывали варианты с такими командами, как «Альпин», «Уильямс» и «Хаас».

Риккардо перешел в «Макларен» в 2021 году. К настоящему моменту австралийцу удалось выиграть одну гонку в составе «Макларена» – Гран-при Италии 2021 года.

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