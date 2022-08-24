Даниэль Риккардо: «Не знаю, что ждет меня впереди. Но о времени в «Макларене» всегда буду вспоминать с улыбкой»

Пилот «Макларена» обратился к своим болельщикам, прокомментировав расторжение контракта с командой по окончании сезона

«Всем привет. Хотел поделиться кое-какими новостями. И новости, скажем так, не самые лучше, с небольшим привкусом горечи. Но лучше вы все услышите от меня.

Так вот, 2022 год будет для меня последним в составе «Макларена». Да, безусловно, мы все приложили очень много усилий, старались обе стороны. Просто это не сработало так, как нам хотелось, и в команде приняли решение что-то изменить к следующему году.

У нас было много обсуждений сложившейся ситуации, но в итоге мы пришли к заключению, что так будет лучше для всех. Безусловно, я продолжу выступать за команду до конца сезона и буду выкладываться на максимуме.

Что касается будущего, то пока я еще не знаю, что именно ждет меня впереди. Не уверен, посмотрим. Но на время проведенное в «Макларене» я все равно оглядываюсь с улыбкой. Я многое узнал о себе. Узнал много всего того, что пригодится мне на следующих этапах карьеры, да и в целом в жизни.

Безусловно, нам также далеко не всегда удавалось добиться желаемого – если говорить о результатах, о стабильности выступлений и так далее. И да, какие-то уик-энды получались очень тяжелыми.

С другой стороны, у меня также останется множество счастливых воспоминаний о времени, проведенном в «Макларене». В том числе, разумеется, о победе в Монце. Когда я думаю о том, как стоял на верхней ступеньке подиума, принеся команде первую с 2012 года победу, видя улыбки на лицах всех ребят – да, это было просто потрясающе. И это то, чего я никогда не забуду.

Я по-прежнему люблю этот спорт, люблю «Формулу-1». Так что это решение никак не повлияло на мой настрой. Так что я по-прежнему верю в себя – что способен выступать на самом высоком уровне. И я просто хотел бы сказать, что очень ценю вашу поддержку», – рассказал Риккардо.

Риккардо и «Макларен» договорились о расторжении контракта после сезона-2022

Кайфовое лето Риккардо: счет к «Макларену» на $21 млн, бургеры на капоте суперкара, валяние на поле для гольфа, прыжки в горную реку

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram