Макс Ферстаппен о выборе номера на следующий сезон: «Мой любимый – №3. Но нужно разрешение»

Ферстаппен хочет сменить номер в случае потери чемпионской единицы.

Пилот «Ред Булл » с большой долей вероятности не сможет защитить титул в сезоне-2025, а это значит, что в следующем году ему придется отказаться от чемпионского №1.

Прежде Ферстаппен использовал №33 – но он выбрал его, поскольку под №3, с которым он провел все годы до «Ф-1», уже выступал Даниэль Риккардо .

С 2014-го номера закреплялись за пилотами на всю карьеру, однако недавно ФИА вновь разрешила гонщикам их менять. Но есть условие: если пилот завершил карьеру, то номер принадлежит ему еще два года. Риккардо прекратил участвовать в гонках чуть больше года назад – так что для использования №3 Ферстаппену потребуется разрешение бывшего напарника.

Сообщается, что в ФИА все еще обсуждают это правило.

«Мне и вправду нужно будет получить разрешение, так что это хороший вопрос – насчет того, под каким номером я буду выступать в следующем году.

Мой любимый номер – 3. Но мне все еще придется подождать и понять, будет ли это возможно и разрешено. Зимой увидим. В конце концов мне это не так важно», – сказал Ферстаппен.

